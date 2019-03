10:59 Uhr

Felix Lobrecht im Roxy: Große Klappe, giftige Zunge

Der Comedian Felix Lobrecht balanciert im Roxy Ulm mit seinen Sprüchen recht nahe am Abgrund zum Geschmacklosen – doch fällt nicht hinein. Weil er auch Haltung zeigt.

Von Christoph Lotter

Kichernd tritt Felix Lobrecht ins grelle Scheinwerferlicht. Begrüßt wird der Senkrechtstarter der deutschen Comedy-Szene mit tosendem Applaus. „Zu Recht, völlig zu Recht“, sind die ersten Worte, die er an die rund 800 jungen Fans im ausverkauften Ulmer Roxy richtet – und er erntet damit schon den ersten Lacher.

„Uuuuulm! Ulm! Ulm kann man nicht gut rufen, lang gezogen oder kurz, man klingt in jedem Szenario behindert“, lautet sein erster Satz – wieder Gelächter. „Ich habe nicht viel über Ulm zu sagen, Ulm ist seelenlos und unscheinbar – wie ein dürrer 16-jähriger Amokläufer.“ Spätestens nach dieser Stichelei hat Lobrecht auch den Letzten im Publikum fest in seiner humoristischen Hand gefangen. Denn seine Fans lieben genau diese Art: Lobrecht nimmt kein Blatt vor den Mund, kennt keine Tabus. Der 30-Jährige balanciert den Abend über stets recht nahe am Abgrund zum Geschmacklosen – doch seine Worte fallen nicht. „Ihr dürft über alles lachen“, ermutigt der Berliner mit Goldkettchen und Rolex.

Felix Lobrecht kam über den Umweg Poetry Slam auf die Comedy-Bühnen

Über die Nische Poetry Slam fand Lobrecht auf die Bühne. Als Stand-up-Comedian ist er seit knapp vier Jahren quer durch Deutschland unterwegs. Im vergangenen Jahr wurde der erfolgreiche Podcaster sogar mit dem Deutschen Comedypreis als bester Newcomer ausgezeichnet. Aktuell tourt er mit seinem Programm „Hype“ durch das Land. Mit derbem Humor und skurrilen Alltagsgeschichten füllt er dabei einen Saal nach dem anderen.

Oft verpackt in obszönes Proll-Vokabular aus der Kategorie „Unterste Schublade“, ist seine Themen- und auch seine Wortwahl auf der Bühne durchaus mit Bedacht gewählt. Wenn Lobrecht absurd anmutende Geschichten aus seinem Alltag erzählt – besondere Hupen in Renaults, Krähen in seiner Wohnung, bellende 40-Jährige oder nervende Ausländer und Behinderte –, schwingt oft ein ernster Unterton mit. Lobrecht thematisiert, gespickt mit Seitenhieben gegen das Publikum, gekonnt Vorurteile und Alltagsrassismus – stets mit bösem Humor und trotzdem ernsthaft, kritisch und zeitgemäß.

Der Comedy-Star kichert über seine eigenen Gags

Die Nörgeleien der Generation des Zweiten Weltkriegs an der Jugend von heute kommentiert Lobrecht etwa so: „Klar, diese Generation hat Deutschland wieder aufgebaut, aber sie haben es zuvor auch ordentlich krachen lassen, haben das Land abgerissen – wer feiern kann, kann auch arbeiten.“ Und während seine Fans in Ruhe auslachen, senkt er Mal um Mal den Blick gen Boden und bekichert selbst ausgiebig seine ungeschliffenen Witze. Und gelacht wird an diesem Abend in der Roxy-Werkhalle viel – seinem Charme tut das Eigenlob offensichtlich dennoch keinen Abbruch.

Nur zum Schluss legt der Comedian seine Maske ab und schlägt einen nachdenklichen Ton an, versucht den aktuellen Hype um seine Person zu reflektieren: „Ich habe alles, was ich je haben wollte – und nun Angst, das zu verlieren.“ Zumindest wenn es nach seinen Ulmer Fans geht, dürfte der Hype um den Berliner Felix Lobrecht jedoch noch recht lange anhalten.

Lesen Sie auch: Slam Poet und Comedy-Preisträger: Das ist Felix Lobrecht

Themen Folgen