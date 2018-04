00:34 Uhr

Feneberg will nicht weg aus Weißenhorn

Unternehmen weist Gerüchte zurück

Mit dem Beginn der Bauarbeiten auf der Hasenwiese für die neuen Supermärkte sind in Weißenhorn Gerüchte aufgekommen, wonach sich die Lebensmittelkette Feneberg von dem Projekt verabschiedet hätte. Das hat auch die Unternehmenszentrale in Kempten vernommen. In einer Pressemitteilung weist Feneberg dies nun als Falschinformation zurück. Die Planungen der Firma, eine Filiale auf der Hasenwiese zu eröffnen, seien nach wie vor aktuell. „Wir sind nach wie vor auf dem Kenntnisstand, dass wir noch heuer auf der Hasenwiese gemeinsam mit Aldi die neuen Märkte präsentieren werden“, wird der Geschäftsführer Christof Feneberg in der Mitteilung vom Freitag zitiert.

In den Gerüchten hieß es ferner, dass Feneberg statt auf der Hasenwiese eine Filiale in Buch eröffnen werde. Dazu teilt der Feneberg-Chef mit: „Das Projekt Hasenwiese hat für uns weiterhin Bestand. Buch ist für uns ein zusätzlicher Standort.“ Wie berichtet, möchte die Lebensmittelkette eine Fläche des neuen Gewerbeparks für sich nutzen, der zwischen Buch und Obenhausen entstehen soll.

Die Aldi- und Feneberg-Märkte auf der Hasenwiese in Weißenhorn sollen bis Ende des Jahres eröffnet werden. „Wir freuen uns auf jeden Fall darauf“, sagt Christoph Zeller, Leiter Filialentwicklung bei Aldi in Altenstadt. (jsn)

