Fensterputzer löscht Balkonbrand in Neu-Ulmer Wohnhaus

In einem Haus in der Ringstraße in Neu-Ulm hat es gebrannt.

Plus Durch sein beherztes Eingreifen hat ein Fensterputzer einen Großbrand in einer Wohnanlage in Neu-Ulm verhindert. Er griff kurzerhand zu Eimer und Gartenschlauch.

Von Thomas Heckmann

Kurz vor 13 Uhr war der Mann an einem Gebäudekomplex in der Neu-Ulmer Ringstraße mit dem Reinigen eines Glasdaches beschäftigt. Auf einem Hubsteiger arbeitete er oberhalb des vierten Stockwerks, als er plötzlich rechts neben sich dunklen Rauch aufsteigen sah.

Von außen fuhr der Mann sofort vor den Balkon, um nach der Ursache zu sehen. Mit dem Eimer Wasser, den er bei sich im Arbeitskorb hatte, löschte er den Großteil des Brandes, den Rest erledigte er mit einem Gartenschlauch.

Als die 30 Feuerwehrleute aus Neu-Ulm und Ulm eintreffen, ist der Brand bereits gelöscht

Der Ruß an vier Balkonen zeigt, wie stark es schon zu diesem Zeitpunkt gebrannt und geraucht haben muss. Als die 30 Feuerwehrleute aus Neu-Ulm und Ulm eintreffen, ist das Feuer bereits gelöscht. Der Neu-Ulmer Feuerwehrleiter Andreas Hoffzimmer war an der Einsatzstelle und lobte den Fensterputzer: „Hätte er nicht so beherzt eingegriffen, hätte das durchaus schlimmere Folgen haben können.“ Der rußverschmierte Außenputz hielt die Flammen von der Wärmeisolierung ab, auch haben alle Fensterscheiben der Hitze standgehalten. Dadurch blieben die Wohnungen weitgehend rauchfrei.

Die Bewohner des Hauses in Neu-Ulm können wieder in ihre Wohnungen zurück

Die Feuerwehr führte alle Bewohner des vierstöckigen Hauses nach draußen und belüftete das Gebäude. Nach den letzten Nachlöscharbeiten konnten alle Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Die Besatzungen von zwei Rettungswagen waren zum Schutz der Feuerwehrleute und für die Betroffenen im Einsatz. Die Polizei ermittelt wegen der Brandursache. Den Sachschaden schätzen die Polizisten auf einen fünfstelligen Betrag.

