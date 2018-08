22:00 Uhr

Ferienspaß mit Spielen und Schattenpausen

Hunderte Kinder vergnügen sich in Senden bei der Stadtranderholung auch bei großer Sommerhitze. Ein Programmpunkt richtet sich an Mutige.

Von Angela Häusler

Rund um die Sendener Mittelschule tummeln sich trotz der Ferien derzeit täglich um die 350 Kinder: Sie nehmen an der Stadtranderholung teil, die am Montag in die zweite Woche gestartet ist. Spiele, Basteln und kleine Erfrischungen halten die Betreuer für die Mädchen und Buben bereit.

Mindestens ein Eis holen – das dürfte für die meisten Kinder bei der diesjährigen Stadtranderholung fest zum Tagesplan gehören. Schließlich spielen und toben sie diesmal bei gehöriger Hitze auf dem ausgedehnten Schulareal mit Spielwiese, Sportplatz und Fußballfeld. „Ja, heiß ist es schon, aber das geht“, sagt der neunjährige Jannick, der mit seinem Fußballteam gerade eine „Schattenpause“ macht. So nennen die Betreuer die kurzen Pausen, zu denen sie die Kinder immer wieder auffordern. „Zehn Minuten im Schatten sitzen, ausruhen und etwas trinken“, sagt Denis Vespermann, Teamleiter der Stadtranderholung. So habe es bis jetzt noch keinerlei Befindlichkeitsstörungen wegen des Wetters gegeben. Zumal das Betreuer-Team heuer auch Wasserspiele als Abkühlung vorbereitet hat, wie zum Beispiel eine Wasserrutsche.

Knapp 40 Betreuer bieten einen bunten Strauß an Möglichkeiten

Zu den beliebtesten Aktionen gehört auch in diesem Jahr der Bauspielplatz, wo die Kinder ein ganzes Dörfchen aus Holzbrettern zusammennageln. Zum Programm der Sendener Stadtranderholung, die auch in diesem Jahr wieder mit rund 400 Teilnehmern in der ersten Woche komplett ausgebucht war, gehören aber auch zwei Zeltnächte, bei denen Mutige auf dem Gelände schlafen dürfen. Und schon für die Jüngsten ab sechs Jahren gibt es mittlerweile ein abendliches Angebot: die Lesenacht am Lagerfeuer. „Die Kleinen waren immer traurig, weil sie noch nicht übernachten durften“, berichtet Vespermann.

Julia, elf Jahre alt, erzählt: „Ich mache am liebsten Ballspiele und Basteln.“ Und sie ergänzt: „Man kann hier sehr viel machen, was Spaß macht“. Den bunten Strauß an Möglichkeiten bereiten jedes Jahr knapp 40 Betreuer vor. „Wir haben wieder ein tolles Team“, lobt Leiter Vespermann. Die jungen Leute nehmen sich vielfach extra Urlaub für die Stadtranderholung und werden zuvor eigens geschult.

Neben Spielen, Tanzen und Basteln ist auch eine sportliche Prüfung im Angebot: So können die Kinder an drei Tagen das deutsche Sportabzeichen ablegen, treten dabei in unterschiedlichen Disziplinen an. Zu den Höhepunkten gehört ebenso das Fußballturnier gegen andere Stadtranderholungen aus dem Landkreis. Diesmal allerdings wäre es beinahe ausgefallen, erzählt Denis Vespermann: Wegen der Hitze sei das Turnier, das eigentlich in Neu-Ulm geplant war, kurzfristig abgesagt worden. Das Sendener Team wollte das nicht hinnehmen, zu beliebt sei der Wettbewerb bei den Kindern. So organisierten die Betreuer mit spontanem Extra-Einsatz das Turnier in der Illerstadt. Zum Glück, findet Fußball-Fan Yannick: „Sonst hätte mich das echt aufgeregt.“

