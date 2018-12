18:40 Uhr

Fernwärme wird 2019 für die Kunden günstiger

Nach Angaben der Weißenhorner Betreibergesellschaft wurde im ersten Bauabschnitt für das Projekt viel Geld gespart. Davon profitieren nun Privatkunden.

Kurz vor Weihnachten gibt es gute Nachrichten für Abnehmer der Fernwärme in Weißenhorn: Mit dem Abschluss des zweiten Bauabschnitts werden zum 1. Januar 2019 die Preise für die Tarifkunden gesenkt.

Details dazu nennt die Fernwärme Weißenhorn GmbH, kurz FWW, in einer Pressemitteilung. Demnach fallen die Bauinvestitionen für die Versorgung mit der Abwärme des Müllheizkraftwerkes in Weißenhorn deutlich niedriger aus als erwartet. „Statt der geschätzten 8,735 Millionen Euro kostet der Bauabschnitt eins nur circa 7,5 Millionen Euro“, teilt die Betreibergesellschaft mit. Die Einsparungen werden an die Fernwärme-Kunden weitergegeben. So senke die FWW die Tarife beim Messpreis von jährlich knapp 204 Euro auf knapp 52 Euro. „Dies schafft weitere Anreize zum Anschluss an das Fernwärmenetz im Wettbewerb mit den fossilen Energieträgern“, wird der FWW-Geschäftsführer Markus Hertel in der Mitteilung zitiert.

150 Euro weniger pro Jahr

Auf Nachfrage unserer Redaktion konkretisiert Hertel, dass es vor allem Privatkunden in kleinen und größeren Wohnhäusern sind, die sich über diese Einsparung in Höhe von 150 Euro im Jahr freuen können. Der Messpreis sei ein fixer Betrag, den die Kunden für das geeichte Messgerät bezahlen, das die FWW ihnen bereitstellt. Er sei unabhängig von der abgenommenen Wärmemenge, ergänzt Hertel. Die Tarifsenkung betreffe alle Kunden, die eine Leistung unter 50 Kilowatt beziehen.

Mitte Dezember hat die Betreibergesellschaft nach eigenen Angaben den zweiten Bauabschnitt zum Aufbau des Fernwärmenetzes im Stadtgebiet von Weißenhorn weitgehend abgeschlossen. Bis auf wenige Neubauten, die erst im Frühjahr Wärme beziehen werden, sind die Kunden ans Netz angeschlossen. Die Leitungen von der Günzburger Straße bis zum Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium und weiter über die Hagenthaler Straße bis zum Neubaugebiet „Mittlere Platte IV“ sind verlegt und in Betrieb. Mittlerweile sind knapp 60 Gebäude, private Haushalte, öffentliche Einrichtungen und Unternehmen mit Betriebsstätten, am Fernwärmenetz angeschlossen. All diese Gebäude werden mit Abwärme aus dem Müllheizkraftwerk im Gewerbegebiet Eschach versorgt.

Nicht nur in Sachen Kosten, auch bei der Klimabilanz kann Geschäftsführer Markus Hertel Erfreuliches berichten: „Waren es in 2017 mit den ersten Anschlüssen noch 250 Tonnen Kohlendioxid (CO2), konnten in 2018 bereits 1300 Tonnen CO2 in Weißenhorn mit der Fernwärme eingespart werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Mit den bereits angeschlossenen Gebäuden würden im Jahr 2018 Einsparungen von 2600 Tonnen Kohlendioxid erwartet. (az, jsn)

