Fest und Buch zum Frauentag in Ulm

Hauptveranstaltung am Sonntag in der Volkshochschule

Zum Internationalen Frauentag gibt es eine Reihe von Terminen in Ulm. Hauptveranstaltung ist am Sonntag, 8. März, ein großes Frauenfest mit Buchvorstellung, Musik und Imbiss. Beginn ist um 17 Uhr im Club Orange der Volkshochschule Ulm (Kornhausplatz 5). Die Historikerin Marie-Kristin Hauke präsentiert erstmals das Buch „Frauen bewegen Ulm“ in der Öffentlichkeit.

Der Impuls für dieses Forschungsprojekt ging vom Internationalen Frauentag 2016 aus, bei dem im Anschluss an einen Vortrag von Hauke Zeitzeuginnen zur zweiten Frauenbewegung in Ulm berichteten. Stadträtinnen griffen diesen Impuls auf und stellten im Gemeinderat einen fraktionsübergreifenden Antrag, die moderne Frauengeschichte für Ulm historisch aufzuarbeiten. Das Ergebnis ist das 205 Seiten starke Buch „Frauen bewegen Ulm – demokratische Teilhabe von Frauen in Ulm nach 1955“, herausgegeben vom Frauenbüro. Nach einem Abendessen gibt es groovige und tanzbare Latino-, Soul- und internationale Popmusik aus aller Welt mit der Frauenband Sisters’n Groove.

Weitere Termine rund um den Internationalen Frauentag:

100 Jahre Frauenstimmrecht, 6. bis 9. März, Club Orange, Kornhausplatz 5 (Porträts von Frauenrechtlerinnen).

Ideen für eine neue Drachenburg, Freitag, 6. März, 19 Uhr, Sie’ste, Moltkestraße 72.

Auf der Suche nach Zuhause, Samstag, 7. März, 17 Uhr, Haus der Donau, Kronengasse 4/3 (Podiumsdiskussion).

Kleine Pause für Leib und Seele, Mittwoch, 11. März, 16.30 Uhr, Café Animo, Syrlinstraße 17.

Bloß nicht aus der Rolle fallen, Donnerstag, 12. März, 18 Uhr, Haus der Gewerkschaften, Weinhof 23 (Vortrag).

„Women’s March“ – Neue Dynamik für die feministische Frauenbewegung in den USA? Freitag, 13. März, 18 Uhr, Bürgerhaus Mitte, Schaffnerstraße 17 (Gespräch). (az)

