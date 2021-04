Festivalsommer fällt ins Wasser - und die Nerven sind angespannt

Plus Die Großevents 2021 sind auf nächstes Jahr verschoben, vom Ulmer Zelt bis zum Sting-Konzert im Wiley. Wie kann die Kulturbranche das überstehen?

Manchmal hilft die Vogelperspektive, um das ganze Bild zu überblicken. Fliegt man also schnell und flüchtig über die lokalen Schlagzeilen dieser Woche, reibt man sich zuerst die Augen und fragt sich dann nostalgisch: Wie bitte? So viel Kultur hätte in einen einzigen Sommer gepasst? Ulmer Zelt, " Ulm moves!", Open-Air-Konzerte im Weißenhorner Stadtpark, im Neu-Ulmer Wiley, im Wiblinger Klosterhof. All diese Sommerfestivals, die 2021 stattfinden sollten, trifft jetzt aber dasselbe Schicksal: Sie sind abgesagt oder verschoben auf 2022. Schweißgebadete Festivalsause mit Campingflair, im Taumel der Musik, dicht an der Bühnenkante - gerade undenkbar für die Konzertgänger. Und wer sich Künstler oder Kulturschaffender nennt, braucht jetzt Nerven wie Drahtseile, um die Misere zu verdauen, ja zu überdauern. Wer kann sich die Geduld leisten?

Ulm/Neu-Ulm: Kleine Hoffnungen für die Kultur in der Pandemie

An kleinen Hoffnungen muss sich die Kulturszene jetzt festhalten: Vielleicht verbessern Impffortschritte doch noch die Aussichten für spätere Sommermonate, für kleine Kulturreihen in Neu-Ulm wie "Literatur unter Bäumen" oder "Kultur in der Caponniere". Biergärten könnten, wie 2020, Musikern aus der Region ihre Bühnen anbieten. Manche Kirchen im Landkreis präsentieren jetzt auch Malerei und Kunst im Gotteshaus - doch hilft das allein der Szene aus der Not? Allein vielen fehlt der Glaube. Auch wenn die Infektionszahlen gerade fast stagnieren, scheint echte Erleichterung noch lange nicht greifbar. Nicht bei Sieben-Tage-Inzidenzwerten, die um 200 pendeln.

Immerhin: Der Freistaat Bayern unterstützt auch 2021 mit Geldern kostbare Klassik-Festivals wie "Diademus" in Roggenburg und die Reihe "Junge Künstler - Stars von morgen" in Illertissen. Es ist ein kleines Zeichen für die Zukunft. Während viele Karrieren in der Warteschleife stecken bleiben, Tänzer aus dem Schritt geraten, Musikern die Praxis abhanden kommt, können die jüngsten Talente jetzt nicht einmal die ersten Schritte ihrer Laufbahn gehen. Was bleibt? Gefühlspingpong zwischen Restoptimismus und Frust.

Polemik unter dem Hashtag "#allesdichtmachen"

Doch das Gespür dafür, wie weit die Zündschnur in den elendigen Corona-Debatten schon abgebrannt ist und wer hier von politisch rechts kräftig Zunder gibt, dürfen auch Künstler nicht verlieren. Unter dem Hashtag "#allesdichtmachen" wettern jetzt 51 namhafte Schauspieler, darunter Tatort-Kommissar Jan Josef Liefers, in Sketchen gegen Corona-Maßnahmen. Satire, Polemik, garniert mit Phrasen, die sonst Corona-Leugner von sich geben. Und so stehen die Schauspieler plötzlich mitten im sozialmedialen Shitstorm, während die AfD an der Seitenlinie applaudiert. Die Absicht der Teilnehmer mag die beste gewesen sein - aber diese verächtliche Sorte Humor in einer Pandemie spaltet die Gesellschaft weiter.

Differenzierter und ohne Anflüge von grobem Zynismus hat sich jetzt Claudia Riese, Chefin des Theaters Neu-Ulm, in einem Podcast der Grünen Neu-Ulm geäußert. Sie wettert nicht, sie erklärt. "Wir kommen als Theater durch", erzählt Riese. Aber am Ende der Krise werde ihr Haus vor der Frage stehen: "Wie viele Freie gibt es denn noch?" Sie kennt freiberufliche Kollegen, ausgebildete Schauspieler, die jetzt in der Kita-Notbetreuung aushelfen oder Getränkekisten durch Supermarktlagerhallen schleppen. Bedeutende, absolut krisenwichtige Aufgaben. Aber wenn Künstler plötzlich vollkommen aus ihrem Beruf fallen - dann stirbt ein Stück Kultur. "Wir werden immer diejenigen sein, auf die man anscheinend am besten verzichten kann", befürchtet Riese. Ob das stimmt, sei dahingestellt. Aber wenn dieser Eindruck hängen bleibt bei Künstlern und Kreativen, ist der Effekt verheerend.

