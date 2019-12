vor 20 Min.

Festliche Klänge in frisch renovierter Kirche

Die Musikflöhe und der Musikverein Pfaffenhofen spielen leidenschaftlich adventliche Musik. Das kommt gut an.

Von Margit Kühner

Passend zur Adventszeit präsentierte der Musikverein Pfaffenhofen am vergangenen Sonntag sein Adventskonzert in der neu renovierten Pfarrkirche Sankt Martin. In schöner Atmosphäre stimmten im ersten Teil des Konzertes die Musikflöhe „Eintracht 98“ unter der Leitung von Franziska Schweigart die Besucher ein. Sie interpretierten ein in Afrika bekanntes Zulu-Lied, welches Glück, Sonne und Tanzen symbolisiert. Bekannte Weihnachtslieder durften auch nicht fehlen. So wurde „Oh du Fröhliche“ vorgetragen sowie als Abschied die Zugabe „Alle Jahre wieder“ mit der Aufforderung mitzusingen. Die Gäste dankten mit reichlich Beifall.

Die Musiker spielen Carmina Burana

Leben ist Musik und das beste der Musik steht nicht in den Noten, sondern in der Leidenschaft. Diese Leidenschaft zeigte der Musikverein Pfaffenhofen bei der Fortsetzung des Programmes unter der Leitung ihres ebenfalls leidenschaftlichen Dirigenten Klaus Weiss. Es ertönte „Adiemus“ arrangiert von Steven Walker, ein Vokalmusikprojekt, bei dem der klassische Chorklang der westeuropäischen Musik mit dem direkten Klang der nicht-westlichen Volksmusik kombiniert ist. Mit dem Musikstück „Schmelzende Riesen“ wurde in musikalischer Präzision auf die weltweite Klimaerwärmung aufmerksam gemacht. In ihrem dritten Stück – Musik von Carmina Burana – spielte die Kapelle eine der bekanntesten und oft zitierten symphonischen Passagen der Neuzeit, gekonnt und in hervorragender Professionalität. Sozusagen neue und alte Lieder und auch ganz im Sinne des Publikums.

Den anschließenden musikalischen Interpretationen folgten die Musikstücke Spiritual and Folk, ein Medley sowie der Titel „So schön ist Blasmusik“. Martin Scharnagl bearbeitete diese eingängige Melodie für Blechbläser-Sextett als Symbol für die Verbindung zwischen Volks- und Blasmusik. Dieses schöne Konzert, welches jede Art, jeden Stil beinhaltete und dabei vielfältig, romantisch und spannend war, klang mit Somewhere aus der West Side Story aus. Jedoch nicht ohne eine weiterer Zugabe der Musikkapelle und applaudierender Anerkennung seitens den Liebhabern der Blasmusik.

