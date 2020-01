07.01.2020

Festliches Neujahrskonzert

Klingender Auftakt in der Klosterkirche Oberelchingen mit Orgel und Trompete

Von Andreas Brücken

Die ehemalige Klosterkirche von Oberelchingen gehört zweifellos zu einer der prächtigsten Gotteshäuser unserer Region und ist damit der ideale Ort für das traditionelle Neujahrskonzert. Kein Wunder also, dass die Veranstaltung im Kalender zahlreicher Musikfreunde einen festen Platz hat.

Feierlich eröffnet wurde das Konzert mit Georg Philipp Telemanns „Grossmut“.

Stimmungsvoll klangen die barocken Werke von Johann Sebastian Bach und Antonio Vivaldi in der Weite der voll besetzten Klosterkirche. Mit Stücken von Felix Mendelsohn Batholdy, Franz Schubert und Franz Liszt ließen Claude Rippas an der Trompete und Friedrich Fröschle an der Orgel die Epoche der Romantik eindrucksvoll erklingen. Mit den Blues-Spirituals „Where Shall I be, When the First Trumpet Sound?“, „Deep River“ und „Little David Play on Your Harp“ setzte das Musikerduo einen bemerkenswert gelungenen Kontrast zum klassischen Programm.

Zählt doch der Trompeter Claude Rippas als Preisträger internationaler Instrumentalwettbewerbe zu einer der führenden Solisten der Schweiz. So spielte der Musiker bereits beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, den Münchner Philharmonikern oder dem Tonhalle-Orchester Zürich mit.

Als Kirchenmusiker führte die Laufbahn von Friedrich Fröschle an die Orgeln in Heidenheim, Augsburg und dem Ulmer Münster. Zahlreiche Aufnahmen auf Tonträgern und für den Rundfunk stehen für das künstlerische Schaffen des Organisten.

Gemeinsam spielten Fröschle und Rippas bereits zahlreiche Aufnahmen aus der Wallfahrtskirche Steinhausen, den Klosterkirchen in Roggenburg, Fischingen und Oberelchingen sowie dem Ulmer Münster ein.