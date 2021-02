vor 32 Min.

Feuer am Ulmer Eselsberg: Patienten müssen Zimmer verlassen

In Ulm hat es in der Nacht gebrannt. Die Feuerwehr rückte aus.

Eine Desinfektionsanlage gerät am Ulmer Eselsberg in Brand. Die Feuerwehr rückt an. Patienten müssen in der Nacht ihre Zimmer verlassen.

In einem Gebäude am Oberen Eselsberg in Ulm hat es in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Feuer gegeben. Wie die Polizei mitteilt, kam die Feuerwehr und löschte den Brand.

Vermutlich wegen eines technischen Defekts war in dem Gebäude der Elektromotor einer Desinfektionsanlage in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Auch entstand laut Polizei kein Schaden an einem Gebäude.

Ausgebrochen war das Feuer gegen 0.30 Uhr. Durch den Rauch mussten mehrere Patienten ihre Zimmer verlassen. Die Feuerwehr kam, löschte die Flammen und lüftete das Gebäude. Der Schaden an der Anlage beträgt laut Polizei rund 10.000 Euro. (AZ)

