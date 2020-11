14:04 Uhr

Feuer in Obdachlosenheim in Neu-Ulm: Vergessene Kerze verursacht Zimmerbrand

In Neu-Ulm brannte es am frühen Samstagabend in einer Obdachlosenunterkunft.

Ein Mann hat in einem Zimmer in einer Obdachlosenunterkunft eine Kerze vergessen. Den Brand konnte er selbst löschen.

In einer Obdachlosenunterkunft in der Leibnizstraße in Neu-Ulm hat es am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr einen Zimmerbrand gegeben. Das berichtet die Polizei am Dienstag.

Ein 67-jähriger Zimmerbewohner hatte demnach eine Kerze auf seinem Tisch unbeaufsichtigt brennen lassen. Die Kerze fiel aus bislang unbekanntem Grund um und entflammte hierbei Gegenstände auf dem Tisch.

Als der Bewohner zurück in sein Zimmer kam, stellte er den Brand fest und konnte ihn selbst löschen. Allerdings war das Zimmer danach stark verrußt und der Putz löste sich von der Wand.

Der Brandschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro. Gegen den Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. (az)

