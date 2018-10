vor 18 Min.

Feuer und Flamme für die Wullenstetter Feuerwehr

Anschaulich zeigten aktive Feuerwehrleute am Samstag in Wullenstetten, wie Einsätze ablaufen und was passiert, wenn Wasser in heißes Fett geschüttet wird.

Bei einem Aktionstag in Wullenstetten werben Aktive und Jugendliche um weiteren Nachwuchs. Einige Besucher sind von den Demonstrationen schwer beeindruckt.

Von Angela Häusler

Wie läuft ein Feuerwehreinsatz eigentlich ab? Und welche Temperaturen herrschen bei einem Zimmerbrand? Antworten auf diese und weitere Fragen haben Besucher am Samstag beim Wullen-stetter Feuerwehrgerätehaus erhalten. Die Einsatzkräfte veranstalteten einen Jugendfeuerwehraktionstag, um neue Mitstreiter zu gewinnen. Zahlreiche Interessierte waren gekommen.

180 Jugendliche im Alter zwischen elf und 18 Jahren hatte die Wehr mit Unterstützung der Stadt im Vorfeld des Aktionstags angeschrieben und anschließend noch persönlich besucht, wie Feuerwehrvereinschef Markus Görtler berichtete. Die Einladung hatte Erfolg: Gut 30 Jugendliche, aber auch einige Erwachsene, waren am Samstagnachmittag da, um sich einen Einblick in die Aufgabenfelder und Abläufe bei der Freiwilligen Feuerwehr zu verschaffen.

Jeder Handgriff muss sitzen

Die verdeutlichten unterschiedliche Vorführungen: So zeigten aktive Feuerwehrleute an einem nahegelegenen Wohnhaus, wie im Ernstfall ein Verletzter aus einer verrauchten Wohnung gerettet wird. „Jeder Handgriff muss sitzen“, sagte Görtler über solche Einsätze und betonte: „Man muss in der Feuerwehr viel lernen – aber wer mal dabei ist, dem macht es richtig Spaß.“

Ab dem Alter von zwölf Jahren können Buben und Mädchen der Jugendfeuerwehr beitreten und werden dann in Theorie und Praxis auf den aktiven Dienst vorbereitet. Die Wullenstetter Jugendgruppe trifft sich jeden Freitag im Gerätehaus an der Zedernstraße und absolviert alle zwei Wochen eine Übung. „Wir legen auch viel Wert darauf, dass die Jugend gemeinsam Freizeitaktivitäten unternimmt, zum Beispiel Ausflüge macht“, berichtete Görtler. Das komme bei den Nachwuchs-Feuerwehrleuten an, berichtete der Jugendsprecher Kai Weber. Er selbst kam 2014 zur Feuerwehr – infolge des allerersten Jugendaktionstags in Wullenstetten. „Bei der Feuerwehr muss einem die Gemeinschaft wichtig sein, denn man arbeitet immer im Team“, fügte Weber hinzu.

Acht Anmeldungen schon nach kurzer Zeit

Besonders die technische Ausstattung faszinierte am Samstag den 15 Jahre alten Interessenten Jakob. „Ich überlege mir schon, der Feuerwehr beizutreten“, sagte er nach der zweiten Darbietung der Akteure: der Darstellung eines Zimmerbrands an einem Modell.

Die Temperaturen in einem brennenden Raum, berichtete dabei Jugendwart Marco Thierer, erreichen 600 Grad, die Flammen selbst werden noch deutlich heißer. Wie ein Feuer mit dem Schlauch gelöscht wird, führte schließlich die Jugendfeuerwehr selbst vor. Eine meterhohe Stichflamme bekamen die Zuschauer später ebenfalls noch zu sehen: Da nämlich zeigten die Helfer, was passiert, wenn auch nur eine Tasse voll Wasser in heißes Fett geschüttet wird.

Die anschaulichen Präsentationen und Erklärungen haben offenbar einige junge Leute beeindruckt: Schon nach kurzer Zeit hatten sich acht Jugendliche zur Teilnahme an den Jugendtreffen angemeldet, sagte Kommandant Christian Rueß erfreut. Nun hoffe die Ortsteilwehr, dass der geplante Anbau am Feuerwehrhaus im kommenden Jahr umgesetzt werden kann – schließlich soll dort neben einer dritten Fahrzeughalle ein angemessener Jugendraum entstehen.