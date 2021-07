Ulm

vor 18 Min.

Blaubeurer Straße gesperrt: Undichtes Gas-Auto an Tankstelle löst Großeinsatz aus

Ein undichtes Gasauto sorgte am Montag in Ulm für einen Großeinsatz.

Plus Die Blaubeurer Straße in Ulm war am Morgen komplett gesperrt. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz. Auslöser war ein undichtes Gas-Auto an einer Tankstelle.

Von Thomas Heckmann

Ein undichtes Gas-Auto an einer Tankstelle in der Blaubeurer Straße in Ulm hat am Montagvormittag zu einem größeren Einsatz sowie einer kurzzeitigen Vollsperrung geführt. Während der Sperrung kam es zu einem Unfall.

