14:21 Uhr

Feuerwehr rettet Entenfamilie in Neu-Ulm

Eine Entenfamilie war in Neu-Ulm unterwegs.

Eine Entenfamilie verläuft sich auf einem Balkon und wird von der Feuerwehr gerettet. Wie die Enten da hin kamen, weiß keiner.

Eine Entenfamilie wurde in Neu-Ulm von der Polizei und der Feuerwehr gerettet. Am Mittwochmorgen teilte eine aufmerksame Bürgerin aus einer Wohnung auf der Insel in Neu-Ulm mit, dass sich auf einem benachbarten, verglasten Balkon eine Entenfamilie verfangen habe.

Nachdem durch eine entsandte Polizeistreife festgestellt wurde, dass der betroffene Wohnungsinhaber nicht zu Hause war, wurde die Feuerwehr Neu-Ulm verständigt. Diese konnte die Tiere schließlich mithilfe einer Leiter aus ihrer misslichen Lage befreien und am Ufer der Donau zurück in ihren gewohnten Lebensraum entlassen. Wie die Tiere ursprünglich auf den Balkon kamen, konnte nicht abschließend geklärt werden. (az)

