16:09 Uhr

Feuerwehr rettet Katze aus gekipptem Fenster

In der Wohnung fehlten Futter und Wasser. Haben die Bewohner gegen das Tierschutzgesetz verstoßen? Die Polizei ermittelt.

Feuerwehr und Polizei haben am Sonntag in Ulm eine Katze gerettet. Zeugen war das anhaltende Miauen des Tiers aufgefallen. Sie sahen, dass das Tier in ein gekipptes Fenster geklemmt war und verständigten sie die Polizei.

Zusammen mit der Feuerwehr befreiten Polizisten die Katze aus ihrer misslichen Lage. Das verletzte Tier und eine weitere Katze aus der Wohnung brachten die Beamten ins Tierheim. Die Bewohner waren offenbar seit Tagen nicht zuhause – Futter und Wasser gingen zur Neige. Die Polizei verständigte auch Angehörige der Bewohner, falls sich noch weitere Tiere in der Wohnung versteckt haben. Die Polizei prüft, ob die Bewohner gegen das Tierschutzgesetz verstoßen haben. Die Ermittlungen dauern noch an. (az)

Themen Folgen