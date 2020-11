14:53 Uhr

Feuerwehreinsatz in Neu-Ulm: Frau schiebt Pizza samt Karton in den Ofen

Eine Frau hat in Neu-Ulm eine Pizza mitsamt Karton in den Ofen geschoben. Feuerwehr und Polizei eilten in die Ludwigstraße.

Ein verschmorter Pizzakarton hat am Donnerstagabend zu starker Rauchentwicklung und zu einem Feuerwehreinsatz in Neu-Ulm geführt.

Gegen 18.15 Uhr mussten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Ludwigstraße ausrücken. Eine 38-jährige Bewohnerin hatte nach Angaben der Polizei ihre Pizza mitsamt Karton im Gasofen warmgemacht.

Mit der Zeit fing der Karton an zu schmoren und in der Folge kam es zu starker Rauchentwicklung. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt und es kam zu keinen Beschädigungen.

Die Beamten leiteten gegen die 38-Jährige ein Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes „Verhüten von Bränden“ eingeleitet. (az)

