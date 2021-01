vor 1 Min.

Feuerwehreinsatz in Neu-Ulm: Wohnungsbrand in der Ringstraße

Eine Wohnung in der Ringstraße in komplett ausgebrannt.

In Neu-Ulm läuft zur Stunde ein Einsatz der Feuerwehr. In der Ringstraße wurde ein Wohnungsbrand gemeldet.

In Neu-Ulm in der Ringstraße ist nach ersten Informationen eine Wohnung komplett ausgebrannt. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren mit bis zu 50 Personen am Montagnachmittag im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar.

Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, wurde eine starke Rauchentwicklung aus einem Balkon im ersten Stock gemeldet. Auf der Rückseite des Gebäudes seien Flammen zu sehen gewesen. Dutzende Bewohner der angrenzenden Wohngebäude mussten für die Löscharbeiten die Wohnung verlassen.

Die Brandursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Die Kriminalpolizei sei vor Ort habe die Ermittlungen aufgenommen, heißt es.

Brand in Neu-Ulm: Verkehrsbehinderungen wegen Sperrung der Ringstraße

Aufgrund des Feuerwehreinsatzes ist die Ringstraße ab der Bradleystraße bis zur Reuttier Straße voll gesperrt. Es ist vermutlich in ganz Neu-Ulm mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Wie die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm bei Facebook mitteilen, können die Haltestellen Meininger Allee und Waldeck aktuell nicht bedient werden. Die Busse werden demnach örtlich umgeleitet. (az)

Weitere Informationen folgen.

