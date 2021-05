Feuerwehreinsatz in Ulm: Brand verursacht Schaden in Höhe von 100.000 Euro

In einem Keller in Ulm ist ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner mussten das Haus verlassen. Die Brandursache ist noch unklar.

In Ulm am Eselsberg ist es am Sonntagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Nach Angaben der Polizei hat es in einem Keller gebrannt.

Demnach bemerkte eine Zeugin das Feuer kurz vor 6 Uhr im Kleinknechtweg. Einsatz- und Rettungskräfte rückten an.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die vier Bewohner das Haus bereits unverletzt verlassen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen.

Ersten Erkenntnissen zufolge brach der Brand im Heizungsraum aus. Was den Brand auslöste, ist noch unklar. Der Schaden beträgt einer vorläufigen Schätzung zufolge etwa 100.000 Euro. (AZ)

