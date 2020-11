vor 49 Min.

Feuerwehreinsatz in Ulm: Starker Rauch in der Römerstraße - Akkus in Brand geraten

In Ulm brennt es im ersten Stock eines Gebäudes in der Römerstraße.

Plus Die Feuerwehr ist aktuell in Ulm mit gut 50 Kräften im Einsatz. In der Römerstraße wurde eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Es kommt zu Behinderungen.

Von Thomas Heckmann

In Ulm läuft zur Stunde noch immer ein Feuerwehreinsatz in der Römerstraße. In Büroräumen, wo unter anderem Akkus für E-Scooter geladen und gewartet werden, ist ein Feuer ausgebrochen.

Der Polizei gemeldet wurde gegen 12.30 Uhr die starke Rauchentwicklung, die in Ulm bereits von Weitem zu sehen war. Die Feuerwehren der Ulmer Hauptwache, aus Söflingen sowie aus Neu-Ulm rückten an und waren mit gut 50 Einsatzkräften vor Ort.

Beim Eintreffen der Feuerwehr platzten die Fenster, Flammen schlugen heraus. Ausgebrochen ist das Feuer nach ersten Informationen im ersten Stock. Gebrannt hat es mutmaßlich aber auch im zweiten Stock.

Feuer in der Römerstraße Ulm: Brandursache noch unklar

Die Brandursache ist noch unklar, genauso wie die Schadenshöhe. Angaben zu möglichen Verletzten konnten bislang noch nicht gemacht werden. Aufgrund der in Brand geratenen Akkus rückte auch die Feuerwehr aus Neu-Ulm mit einem Spezialbehälter an, um die Akkus so abkühlen zu können.

Wegen des Feuerwehreinsatzes musste die Römerstraße gesperrt werden. Für die Straßenbahn der Linie 2 wurde zwischen Kuhberg und Ehinger Tor ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Das teilten die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die eingesetzten Busse umfahren den Einsatzort über die Königsstraße. (mit krom)

Weitere Informationen folgen.

