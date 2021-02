vor 35 Min.

Feuerwehreinsatz in der Karlstraße Ulm: Mülleimer gerät in Brand

Die Ulmer Feuerwehr rückte am Abend zu einem Brand in der Karlstraße aus.

In einer Wohnung in der Karlstraße in Ulm hat es gebrannt. Die Feuerwehr rückte aus. Wie es zu dem Feuer kam, ist unklar.

Ein brennender Mülleimer hat am Montagabend zu einem Einsatz der Ulmer Feuerwehr in der Karlstraße geführt. Das Feuer war in einer Wohnung ausgebrochen, die nun nicht mehr bewohnbar ist.

Gegen 21.30 Uhr rückte die Feuerwehr zu der Rauchentwicklung in der Karlstraße aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte ein Mülleimer in der Wohnung.

Warum der Brand entstand, ist noch unklar. Durch die starke Rauchentwicklung wurde die Wohnung stark verrußt und ist vorübergehend nicht bewohnbar. Verletzte gab es keine.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

