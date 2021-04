Feuerwehreinsatz nach Rauchentwicklung am Ulmer Münster: Polizei gibt Entwarnung

Nach einer Rauchentwicklung am Ulmer Münster war die Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Nach einer Überprüfung gab die Polizei jetzt Entwarnung.

Nach einer Rauchentwicklung am Ulmer Münster kam es am Mittwochabend zu einer Einsatz der Feuerwehr. Nach Angaben der Polizei hätten Bürger gegen 20.20 Uhr mitgeteilt, dass im obersten Bereich des Hauptturmes der Rauch zu sehen war. "Auch wir haben es gesehen", so ein Sprecher des Ulmer Polizeipräsidiums, das ihren Sitz direkt am Münsterplatz hat.

Die Feuerwehr eilte daraufhin zum Münsterplatz. Im Einsatz war unter anderem die Drohnenstaffel des Alb-Donau-Kreises und überprüft mithilfe einer Wärmekamera, wo der Brandherd sein könnte. Gegen 21.45 teilt der Polizeisprecher dann mit: Es konnte kein Feuerwehr oder ähnliches gefunden werden - weder im Turm noch im Inneren des Münsters.

Wie es zur Rauchentwicklung kam, ist unklar. "Und wir wahrscheinlich auch ungeklärt bleiben", so der Polizeisprecher. Die Feuerwehr werde in Kürze auch wieder abrücken. (AZ)

Weitere Informationen folgen.

