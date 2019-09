vor 30 Min.

Feuerwehren öffnen ihre Tore

Am Samstag und Sonntag gibt es Einblicke in die Gerätehäuser und Informationen über die Ausrüstung

Rund dreitausend Feuerwehrleute stehen im Landkreis rund um die Uhr bereit, um Mitmenschen in Not zu helfen. Sie erfüllen damit eine gesetzliche Pflichtaufgabe ihrer Gemeinden, denn alle Bürger haben einen Anspruch darauf, dass innerhalb von zehn Minuten nach Eingang eines Notrufs unter der Nummer 112 qualifizierte Hilfe geleistet wird. Wie das abläuft und welche Einsatzmittel zur Verfügung stehen, darüber informieren die Feuerwehren im Regierungsbezirk Schwaben am Wochenende vom 21. und 22. September. Auch die Feuerwehren im Landkreis laden zum „Schwäbischen Feuerwehrtag“ ein. „Reinschauen bei Deiner Feuerwehr“ lautet das Motto des Aktionswochenendes, an dem die Gerätehäuser zur Besichtigung offen stehen und die Ausrüstungen unter fachkundiger Begleitung besichtigt werden können.

Hier die Öffnungszeiten der Feuerwehr-Gerätehäuser:

Neu-Ulm, Hauptwache: Sonntag, 10 bis 17 Uhr

Burlafingen: Sonntag, 11 bis 17 Uhr

Hausen: Sonntag, 10 bis 15 Uhr

Ludwigsfeld: Samstag, 10 bis 16 Uhr

Gerlenhofen: Samstag, 11 bis 16 Uhr

Holzschwang: Samstag, 10 bis 16 Uhr

Finnigen: Samstag, 10 bis 16 Uhr

Reutti: Samstag, 10 bis 16 Uhr

Steinheim: Samstag, 10 bis 15 Uhr

Aufheim: Samstag 11 bis 16 Uhr

Holzheim: Samstag, 10 bis 17 Uhr

Illerberg: Sonntag, 10 bis 16 Uhr

Vöhringen: Samstag, 11 bis 17 Uhr

Oberelchingen: Samstag, 10 bis 16 Uhr

Unterelchingen: Samstag, 10 bis 16 Uhr

Thalfingen: Samstag, 10 bis 14 Uhr

Straß: Sonntag, 12.30 bis 16.30 Uhr

Hittistetten: Samstag, 11 bis 16 Uhr

Witzighausen: Samstag, 11 bis 16 Uhr

Wullenstetten: Samstag, 11 bis 16 Uhr

Senden: Samstag, 11 bis 16 Uhr

Weißenhorn: Sonntag, ab 13 Uhr

Attenhofen: Sonntag, ab 13 Uhr

Bubenhausen: Sonntag, ab 13 Uhr

Hegelhofen: Sonntag, 10 bis 12 Uhr

Oberhausen: Sonntag, 13 bis 17 Uhr

Oberreichenbach: Samstag, ab 18 Uhr

Pfaffenhofen: Samstag, ab 14 Uhr

Beuren: Sonntag, ab 13 Uhr

Biberberg: Sonntag, 13 bis 17 Uhr

Kadeltshofen: Samstag, ab 14 Uhr

Roth/Berg: Sonntag, 13 bis 17 Uhr

Biberach: Sonntag, ab 10.30 Uhr

Roggenburg: Sonntag, ab 10.30 Uhr

Ingstetten: Sonntag, ab 10.30 Uhr

Meßhofen: Sonntag, ab 10.30 Uhr

Schießen: Sonntag, ab 10.30 Uhr. (az)

