Feuerwehrgerätehaus: Moderner Anbau für Retter

Das Feuerwehrgerätehaus in Wullenstetten wird erweitert. So bekommen auch die Jugendlichen einen dringend benötigten Raum.

Von Carolin Lindner

Die Feuerwehr in Wullenstetten braucht dringend mehr Platz. Dieses Jahr können die Ehrenamtlichen aufatmen, denn der Stadtrat hat nicht nur im Haushalt Geld für das Vorhaben eingestallt, sondern nun auch festgelegt, wie der Anbau an das bestehende Gerätehaus aussehen soll. Damit sind die Planungen einen guten Schritt vorangekommen.

Architekt Michael Spriegel vom Architekturbüro Baushaus stellte den Räten im jüngsten Stadtrat zwei Varianten vor. Bei beiden wird ein Anbau mit zwei Stockwerken an das bestehende Gerätehaus gesetzt. Die Varianten unterscheiden sich vor allem hinsichtlich der Dachform. Einmal wird das Satteldach so verlängert, dass der seitliche Anbau ebenso darunter passt. Die andere Möglichkeit wäre, ein rechteckiges Gebäude mit Flachdach anzubauen. Für diese zweite Variante entschied sich das Gremium am Ende. Die Verwaltung und die Feuerwehr Wullenstetten bevorzugten diesen Anbau ebenfalls (siehe Visualisierung oben). Vertreter der Feuerwehr sagten, dass man Anbauten immer sehe – so könne man Altes und Neues sinnvoll mischen.

Der Raum bietet im Obergeschoss Platz für die Jugend

Es sehe zwar auf den ersten Blick etwas befremdlich aus, sagte der Architekt, doch der moderne Anbau habe einige Vorteile. Er biete beispielsweise im oberen Stockwerk mehr Platz, da er keine Dachschrägen enthalte. Der obere Raum soll Platz für die Jugendarbeit bieten – und da gilt: je größer, desto besser. Denn die Wullenstetter Wehr hat zahlreiche junge Nachwuchshelfer, die einen Raum benötigen, um sich treffen zu können. Im Erdgeschoss entsteht ein Geräteraum. Wie Spriegel sagte, könne das Flachdach begrünt werden, womit es aus ökologischen Aspekten zu bevorzugen sei. Zudem sei diese Variante günstiger als die andere.

Zweiter Bürgermeister Josef Ölberger (CSU) empfand das Satteldach zwar als gefälliger, sah jedoch den größeren Jugendraum als Vorteil des Flachdach-Anbaus. „Aber es ist ein technisches Bauwerk und so muss man es eben auch sehen“, sagte er. Die nächsten 30 Jahre sei die örtliche Feuerwehr damit sicher gut aufgestellt. Auch laut Walter Wörtz (CSU) sei der „Reiz bei Variante zwei natürlich begrenzt, aber auch der Kosten-Nutzen-Faktor ist wichtig“. Man müsse gerade bei den überall steigenden Baukosten sehen, dass möglichst viel dabei rauskomme.

Auch der Brandschutz wird aktualisiert

Der Brandschutz des Feuerwehrgerätehauses muss zudem an die aktuellen Vorgaben angepasst werden. Im Haushalt stehen insgesamt 220000 Euro zur Verfügung. Mit welcher Summe bei der gewählten Variante kalkuliert wird, wurde auf Nachfrage unserer Redaktion im Rathaus nicht beantwortet. Die Erstellung eines Brandschutzkonzepts kostet rund 2500 Euro. Zur gesamten Baumaßnahme schießt der Landkreis Neu-Ulm rund 29000 Euro an Fördermitteln zu. Der Beschluss für den Flachdach-Anbau fiel einstimmig.

