Filmpremiere: Die Junge Ulmer Bühne schickt Odysseus auf die Reise

Plus Die Junge Ulmer Bühne verfilmt die Odysseus-Sage frisch und originell. Der Held reist diesmal im Auto. Aber - was bedeutet es, ein Held zu sein?

Von Dagmar Hub

Sven Wisser ist stolz - und das mit Grund: Sina Baajours Roadmovie "Odysseus", das sich mit der Geschichte des antiken Eroberers von Troja beschäftigt und dabei besonders die Frage nach der Selbstüberhöhung von Menschen stellt, hat es als Empfehlung auf das unabhängige Theaterportal "Nachtkritik" geschafft: Am 12. Februar ist der Film der Jungen Ulmer Bühne dort einmalig kostenfrei im Online-Stream zu sehen - kurz vor der JUB-Filmpremiere selbst. Über deren Homepage startet "Odysseus" als Theaterfilm-On-Demand für Schulen, aber auch für erwachsene Zuschauer am 15. Februar.

Die Junge Ulmer Bühne lässt Odysseus Troja erobern

Homer lässt keinen Zweifel: Odysseus ist ein Held, aufgrund dessen genialer Idee mit dem hölzernen Pferd das kleinasiatische Troja erobert wurde. Durch gefährliche Situationen hindurch muss Odysseus kämpfen, bis er - allein und gealtert - wieder nach Hause kommt, nach Ithaka, wo seine Frau Penelope seit 20 Jahren treu auf ihn wartet. Aber wie ist das eigentlich mit dem Heldentum, fragt Sina Baajour? Und wie ist das, wenn dem Helden sein Ruhm, seine Macht und seine Position zu Kopfe steigen?

Als Gegenspieler zu Odysseus wählt Sina Baajour den jungen und - laut Homer - nicht sehr tapferen Elpenor, der auf Aiaia, der Insel der Zauberin Circe, ums Leben kam. Odysseus (Jan-Hendrik Kroll) sieht ihn als Gefährten - und befehligt und demütigt ihn gleichzeitig. Aber Freundschaft und Hierarchie gehen nicht zusammen. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Botschaft des Film, für den Sina Baajour Elpenor aus dem Totenreich kommen und Odysseus herausfordern lässt.

Sina Baajour hat unter Corona-Bedingungen die Odysseus-Sage verfilmt

Zurück auf null, die Eroberung Trojas und die Irrfahrt noch einmal erleben - diesmal aber wahrhaftig und so, dass Odysseus´ eigenmächtige Entscheidungen, das Verschweigen von Wissen und sein Drang, vorne zu stehen und der Held zu sein, auf den Tisch kommen. War es wirklich nötig, Gefährten zu opfern, oder tat Odysseus das aus seinem Geltungsdrang heraus? Das will der enttäuschte Freund wissen, der das Vertrauen in Odysseus verloren hat. Wobei Elpenor zunächst ein Antiheld ist - aus dem brennenden Troja rettete er eine Blume, während die anderen plünderten, und seine Waffe funktioniert nicht. Aber Elpenor ist loyal und mutig - und genau das braucht es, um auf dem Road Trip durch eine dürre Wüstengegend Odysseus´ Heroentum anzukratzen.

Weil vieles während der Produktion in Corona-Zeiten umgestellt werden musste, spaltet Sina Baajour das Geschehen auf. In Zeichentrick-Version erscheinen die historischen Ereignisse um Troja, während die Stationen der Irrfahrt auf der Bühne mit realen Personen passieren. Leonie Hassfeld zeigt unglaubliche Wandlungsfähigkeit, indem sie nicht nur Elpenor, sondern auch die Odysseus becircende Circe, den Windgott Aiolos und die umschlingende Nymphe Calypso verkörpert, in deren Bett Odysseus landet.

Junge Ulmer Bühne: Im Film ist Odysseus mit dem Auto unterwegs

Ein Schiff dagegen gibt es nicht: Odysseus ist mit einem alten Auto unterwegs von Troja zurück in die Heimat - und das hat im Lauf der beiden Jahrzehnte auch mächtig gelitten. Liebenswert machen den Film die vielen Details und Requisiten, die Sina Baajour geschickt einsetzt: Die riesige Größe des - unsichtbaren - Zyklopen Polyphem wird deutlich durch ein Fass, das mit Henkel zur Kaffeetasse des Sohnes des Meeresgottes Poseidon wird. Circe umgarnt Odysseus in ihrem schweinchenrosa Reich nicht nur mit ihren weiblichen Reizen, sondern auch mit süßen Gebäckteilchen, und ihren Vanillecremetörtchen kann der Held einfach nicht widerstehen. Um die Zauberkräfte von Circe zu zeigen, kommen gar Barbie und Ken zum Einsatz, und Götterbote Hermes tritt als Radio-DJ auf, der nicht nur passende Musik, sondern auch Nachrichten und ein paar Jokes auf Lager hat.

Das ist äußerst kurzweilig - und trotzdem verliert der Film seine Fragen nach der Ethik des Heldentums nie aus dem Blick. Der Roadmovie-Trip des Odysseus offenbart einen Egotrip des Helden Odysseus, der nach dem Sieg über Troja gefragt hatte: "Wir sind Helden, was soll uns schon passieren?" Ein Dankopfer für die Götter, von Elpenor vorgeschlagen, sieht der Held als unnötig an. Arroganz kann zu Kopfe steigen und ganz schön gefährlich werden - oder ist Odysseus, Liebling der Götter, die er geärgert hat, doch nur deren Spielball?

Info: Für Schulklassen, die den Film buchen, gibt es über eine Konferenz-App kostenlose Nachgespräche. Zum Film kann auch Begleitmaterial angefordert werden.

