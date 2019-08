vor 41 Min.

Firmenpleite: Wie geht es mit den Messen in Ulm weiter?

Die Ulmer Ausstellungsgesellschaft UAG ist pleite. Für die Herbstmesse könnte das in diesem Jahr das Aus bedeuten. Eine andere Messe soll dagegen steigen.

Von Sebastian Mayr

Die Ulmer Ausstellungs GmbH (UAG) ist insolvent. Das Unternehmen veranstaltete zuletzt die Messe Leben, Wohnen, Freizeit (LWF) im April, die Jagd- und Fischereimesse im September und die Herbstmesse mit den Themenbereichen Bauen und Energie sowie Haustiere im November. Insolvenzverwalter ist der Rechtsanwalt Oliver Bauer, Partner bei der unter anderem auf Insolvenzen spezialisierten Kanzlei Eisenbeis aus Saarbrücken, die einen Sitz in der Ulmer Olgastraße hat. Eisenbeis-Mitarbeiterin Anita Berchtold sagte am Mittwochnachmittag im Gespräch mit unserer Redaktion, dass die UAG am 12. August den Insolvenzantrag am Amtsgericht Ulm eingereicht hat. Insolvenzverwalter Bauer stehe in enger Abstimmung mit den Eheleuten Kinold, die Geschäftsführer der UAG sind.

Während die Jagd- und Fischereimesse Berchtold zufolge definitiv und „ohne Abstriche“ von 20. bis 22. September auf dem Messegelände in der Friedrichsau stattfinden soll, ist noch völlig unklar, wie es mit der Herbstmesse weitergeht. „Das steht noch in den Sternen“, sagte Berchtold. Man wolle herausfinden, ob sie durchführbar sei und sich dafür mit allen Beteiligten zusammensetzen, erläuterte sie.

Ulm Messe: UAG veranstaltet Ausstellungen an der Böfinger Straße

Die UAG ist überschuldet, im Juli hat die Ulm Messe, eine städtische Gesellschaft, den auslaufenden Vertrag mit dem Unternehmen nicht verlängert. Die UAG habe daher keine Geschäftsgrundlage mehr, sagte Berchtold. Vor rund drei Jahren hatte das Unternehmerehepaar Peter und Birgit Kinold die UAG übernommen. Die Eheleute besitzen eine weitere Messegesellschaft mit Sitz in Lindau am Bodensee. Die UAG habe zwar Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber gerade mit der LWF relativ gute Erfolge erzielt, berichtet Berchtold. Auch die Abreden mit der Stadt seien immer eingehalten worden. Jürgen Eilts, Leiter der Ulm Messe, war am Mittwochabend für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Die Besucherzahlen bei den Messen waren zuletzt immer weiter zurückgegangen, die LWF dauerte in diesem Jahr erstmals fünf statt früher neun Tagen. 56000 Besucher kamen, was UAG-Geschäftsführer Peter Kinold als ein „enorm starkes Ergebnis“ bezeichnete, das die Erwartungen übertroffen habe. Bei früheren Messen waren zwischen 80000 und 100000 Menschen auf das Messegelände an der Böfinger Straße gekommen.

Lesen Sie auch:

Themen Folgen