Fischer ausgezeichnet

Elchinger Verein setzte sich für krebskranken Kameraden ein

Jedes Jahr entscheidet eine Jury unter Leitung des Präsidenten vom Landesfischereiverband Bayern, welche Fischereivereine durch außergewöhnliche Projekte zum besten Fischereiverein Bayerns in den Kategorien gekürt werden. In der Rubrik „Sozialer Verein“ ging der begehrte Preis, der mit 1000 Euro dotiert ist, in diesem Jahr an den Fischereiverein Elchingen. Denn dass neben der Fischerei die Gemeinschaftlichkeit im Vordergrund steht, bewies die Jugendgruppe des Vereins, als sie im November 2018 von der Leukämieerkrankung eines ihrer Jungfischerkameraden, Lukas Hein, erfahren haben.

Sofort war dem Verein klar: Wir wollen bei der Suche nach einem geeigneten Stammzellenspender helfen. Zusammen mit der Stefan-Morsch-Stiftung und den örtlichen Medien machten die Mitglieder auf die Aktion „Hilfe für Lukas“ aufmerksam. An der im Januar eigens organisierten Typisierungsaktion im Konstantin-Vidal-Haus in Oberelchingen registrierten sich dann 1323 Bürger als neue potenzielle Stammzellenspender. Diese sind seitdem in der weltweiten Stammzellenspenderkartei gelistet und können für einen Leukämieerkrankten der ersehnte Lebensretter werden.

Leider verlor Lukas den Kampf gegen die Leukämie trotz eines geeigneten Spenders (wir berichteten). „Das Einzige, was in dieser schweren Zeit etwas Trost gibt, ist die Tatsache, dass mit dieser Aktion auf diese Krankheit aufmerksam gemacht wurde und viele neue Registrierungen stattfanden. So besteht vielleicht für irgendjemand anderen Betroffenen die Chance auf ein neues Leben“, heißt es in der Mitteilung des Fischereivereins.

Die Preisverleihung fand im Rahmen des Landesfischereitages in Füssen statt. Der Fischereiverein Elchingen ist stolz auf die Auszeichnung – und hoffe, ein Vorbild für viele andere Vereine zu sein. (az)

