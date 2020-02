"Five Guys" kommt nach Ulm: Jubel über das Präsidenten-Burger-Lokal

Plus Der Jubel über „Five Guys“ ist im Internet groß. Ein Marketingfachmann erklärt die Hintergründe. Die US-Kette nennt erste Details zum Lokal in den Sedelhöfen.

Seit Dienstagnachmittag 13.30 Uhr ist offiziell, was wir am Montag bereits exklusiv berichteten: Die US-amerikanische Burgerkette „Five Guys“ zieht in die Sedelhöfe. Der deutsche Ableger des Gourmetburger-Filialisten postete im Internet einen Burger neben Pommes im Pappbecher vor der gezeichneten Skyline Ulms. „Liebe Ulmer, wir freuen uns darauf“, steht darunter geschrieben. Und ganz offensichtlich freuen sich auch die Ulmer: 160 Kommentare wurden auf dem Facebook-Post unserer Zeitung hinterlassen. Und die meisten sind Freudenbekenntnisse: „Nicht mehr in Stuttgart anstehen“, schreibt Daniel in Erinnerung an die Nachbar-Filiale, die Anfang Februar öffnete. Weitere Auszüge: „Der Traum wird wahr“, „Thank you Jesus“, „Endlich“ oder „Nach zehn Jahren wird es auch mal Zeit, dass sich etwas bewegt.“

Minderwertiges Junk Food. „Hier haken Five Guys ein."

Woher kommt diese Überhöhung eines Imbisses, wo es doch Burger-Ketten wie Sand am Meer zu geben scheint? – mal abgesehen davon, dass es sich um die erklärten Lieblingsburger von Ex-US-Präsident Barrack Obama handelt (wir berichteten). Viele von den Mitbewerbern haben das Image von minderwertigem Junk Food. „Hier haken Five Guys ein“, begründet es Peter Ramsenthaler, der Gründer des Marketing-Spezialisten Upper Network, in einem Aufsatz. Mit betont hoher Qualität nicht nur der Burger und Hotdogs, sondern auch beim Erdnuss-Öl, in dem die viel gerühmten Fries herausgebacken werden, dominierten die „Five Guys“ das sogenannte „Better-Burger”-Segment am Markt.

"Five Guys" bekommt eine Terrasse in den Sedelhöfen

In „Five Guys“-Restaurants befinden sich nach Firmenangaben keine Mikrowellen, Tiefkühler oder piepende Timer. Alles wird frisch zubereitet. In der offenen Küche können die Mitarbeiter bei allen Schritten der Zubereitung beobachtet werden. Auch dem zunehmenden Wunsch nach regionalen Zutaten werde Rechnung getragen: In den Filialen wird jeweils ausgewiesen, woher das Fleisch oder auch die verwendeten Kartoffeln herkommen. Die Gäste können zwischen 15 kostenlosen Burgerbelägen („Toppings“) auswählen. Daraus würden sich rechnerisch 250.000 Kombinationsmöglichkeiten ergeben.

Wie eine Sprecherin der Burgerkette auf Anfrage unserer Zeitung sagt, werde das Restaurant in bester Lage am Albert-Einstein-Platz in den Sedelhöfen angesiedelt. Das Restaurant soll eine Ladenfläche am Eck mit zwei Eingängen sowie eine Terrasse haben, liege direkt gegenüber vom Hauptbahnhof und somit auf dem direkten Weg in die Stadt und zum Ulmer Münster. Für die Sedelhöfe habe sich das Unternehmen auf der Suche nach einem Standort entschieden, weil „Five Guys“ beim „wichtigsten Stadtentwicklungsprojekt“ Ulms dabei sein wolle.

"Hans im Glück" kommt im Sommer, Sedelhöfe eröffnen "nach Ostern"

Die erste „Five Guys“-Filiale wurde 1986 von Janie und Jerry Murrell in Arlington, Virginia eröffnet. Auch heute arbeiten die Brüder noch im Familienunternehmen. Anders bei der deutschen Burgerkette „Hans im Glück“, die wie berichtet im Sommer im Ex-Herwig am Münsterplatz eröffnet. Gründer Thomas Hirschberger verkaufte wie berichtet seine Anteile an einen neuen Gesellschafterkreis. Auf die Eröffnung in Ulm habe dies jedoch keine Auswirkungen. Wer zuerst eröffnet, „Hans im Glück“ oder „Five Guys“ ist offen. Die Deutschen nennen „Sommer“ als Ziel. Die Amis nennen ebenso kein konkretes Datum. Die Sedelhöfe sollen „nach Ostern“ eröffnen.

