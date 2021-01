vor 37 Min.

Flammen schlagen aus dem Fenster eines Wohn- und Geschäftshauses

Ein ausgedehnter Zimmerbrand beschäftigte die Feuerwehr Weißenhorn am frühen Samstagabend.

In einem Haus in der Weißenhorner Schulstraße ist am frühen Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner waren offenbar nicht zuhause.

Ein ausgedehnter Zimmerbrand beschäftigte die Feuerwehr Weißenhorn am frühen Samstagabend: In einem Wohn- und Geschäftshaus an der Schulstraße war im ersten Stock Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Wehr schlugen Flammen aus den Fenstern.

Brand in einer Weißenhorner Wohnung: Größerer Sachschaden

Die Bewohner waren offenbar nicht zuhause, als der Brand ausbrach, sodass niemand verletzt wurde. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr war offensichtlich größerer Sachschaden nicht mehr zu verhindern. Näheres wird die Polizei nach Abschluss ihrer Ermittlungen bekannt geben. Wir berichten dann weiter. (wis)

