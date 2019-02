13:00 Uhr

Floß zum Brüten für seltene Fluss-Seeschwalbe

Die Vogelart ist in Mitteleuropa stark gefährdet, doch am Natursee in Wullenstetten ziehen Paare regelmäßig Nachwuchs auf. Die Junge Union will nun ein weiteres Floß für sie bauen.

Von Angela Häusler

Rund 130 Vogelarten tummeln sich übers Jahr hinweg rund um den Wullenstetter Natursee. Ein Teil von ihnen brütet auf besonderen Floßen, von denen es momentan drei im See gibt. Bald soll ein weiteres dazukommen: Bauen wollen es Mitglieder der Jungen Union, unterstützt vom Landesbund für Vogelschutz. „Dieses Angebot kommt uns sehr gelegen, denn letztes Jahr war ein gutes Brutjahr“, berichtete Benjamin Mayer, Vogelexperte beim LBV am Sonntag, als sich die JU-Mitglieder zu einem Ausflug am See trafen. Auch heuer besteht die Hoffnung, dass sich zahlreiche Vogelpaare am See einfinden, darunter eine seltene Art: die Fluss-Seeschwalbe.

Die Fluss-Seeschwalbe ist stark gefährdet

Vor allem für sie ist das neue Floß gedacht. Denn zum Brüten bauchen diese in Mitteleuropa stark gefährdeten Vögel Bedingungen, die sie in der Natur kaum mehr vorfinden. Sand- und Schotterbänke an Flussufern und Seen werden daher von Vogelschützern heute durch künstliche Floße ersetzt. Die seien auch bei anderen Arten beliebt, berichtete Mayer, also müssen die Helfer darauf achten, dass die gefährdeten Vögel nicht von den häufigeren Mittelmeermöwen verdrängt werden, die schon früher am See ankommen und sich dort Nistplätze sichern.

Daher werden die Schwalben-Floße im Frühling reserviert, indem die Konstruktionen bis zur Schwalbenankunft abgedeckt bleiben, erklärte der Vogelschützer am 30 Hektar großen See. Anfang Mai kommen die Schwalben aus ihren Winterquartieren im Westen Afrikas zurück und brüten pro Paar meist zwei bis vier Eier aus. Ohne künstliche Flöße, so Mayer, gäbe es im Landkreis Neu-Ulm keine Fluss-Seeschwalben mehr. In ganz Bayern, schätzt er, gebe es nur circa 500 Jungtiere im Jahr. Das heißt: Die 50 Schwälbchen, die im letzten Jahr in Wullenstetten aufgezogen wurden, machen einen bedeutenden Teil aus.

Das Floß soll fertig sein, wenn die Schwalben kommen

Ende April, wenn die Fluss-Schwalben eintreffen, soll das Floß fertig sein, berichtete JU-Vorsitzender Johannes Friedl. Benutzen wollen die Helfer dafür Lärchenholz oder Aluminium, das im Zweifel beständiger sei, so Friedl. Getragen wird das drei mal fünf Meter große Floß von Schwimmkörpern. Die Oberfläche wiederum wird mit Kies bedeckt. Für die Baumaterialien suchen die jungen Leute derzeit noch Sponsoren, haben etwa Kontakt zu örtlichen Unternehmen aufgenommen. Sie rechnen mit Kosten von insgesamt 1000 Euro für das Brutfloß, das 12 bis 15 Brutpaaren Platz bieten soll.

Der Wullenstetter See, Relikt des Kiesabbaus, bietet heute als größtes Stillgewässer im Landkreis nicht nur Vögeln, sondern auch Fischen, Amphibien und Insekten Lebensraum. Neben den Vogelschützern behält der Sendener Fischereiverein, der den See von der Stadt gepachtet hat, die Entwicklung an dem Gewässer im Auge. Vor allem die Westseite ist dort dem Naturschutz vorbehalten, Störungen etwa durch Badende sollen dort unterbleiben. Für diesen Sommer, erklärte Mayer, hoffen die Naturfreunde auf mehr Niederschläge, denn 2018 war der Wasserspiegel empfindlich gesunken. Ein Vorhaben, das der LBV in der nächsten Zeit vorantreiben will, ist der Bau einer Aussichtsplattform am Wullenstetter See, ähnlich wie am Plessenteich bei Gerlenhofen. Zu klären ist aber noch, wie diese Plattform finanziert werden kann.

