Ulm

17:46 Uhr

Häftling nach Fluchtversuch in Lebensgefahr: Wie konnte das passieren?

Plus Ein Mann will in Ulm aus der U-Haft fliehen. Er stürzt 15 Meter tief und verletzt sich lebensbedrohlich. Wie konnte es dazu kommen?

Von Michael Kroha

Groß war die Aufregung am Samstagnachmittag in der Ulmer Innenstadt: Rund um das Justizgebäude waren Polizei und Rettungskräfte im Einsatz. Ein Häftling, des Untersuchungsgefängnisses im Frauengraben, hatte versucht, während eines Hofgangs zu flüchten. Er stürzte aus 15 Metern in die Tiefe und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Mann schwebt auch zwei Tage nach dem Vorfall noch in Lebensgefahr. Derweil stellt sich die Frage: Wie konnte das passieren?

