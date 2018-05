06:00 Uhr

Förderverein erhält den Schlüssel fürs Waaghäusle

Freiwillige wollen das historische Gebäude in Wullenstetten renovieren. Jetzt können sie mit der Arbeit loslegen.

Von Angela Häusler

Eine besondere Übergabe hat am Sonntag vor der ehemaligen Gemeindewaage in Wullen-stetten stattgefunden: Der frühere örtliche Waagmeister, Hans Ölberger, überreichte den Schlüssel zu dem kleinen Waaghäuschen an den neuen Förderverein Waaghäusle Wullenstetten. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, das Waaghäusle in seiner Substanz zu erhalten“, sagte der Vereinschef und Zweite Sendener Bürgermeister Josef Ölberger.

Das kleine Häuschen an der Johann-Glocker-Straße sei „ein wichtiges Denkmal für den Stadtteil“, fand auch Bürgermeister Raphael Bögge, der den Schlüssel im Namen der Stadt weitergab. In dem 100 Jahre alten Häuschen konnten die Landwirte der Umgebung ihr Vieh wiegen. Die große Waage für Fuhrwerke im Außenbereich existiert heute nicht mehr, das Waaghäuschen wurde im Jahr 2015 stillgelegt.

Der Förderverein existiert erst seit zwei Monaten: 15 Wullenstetter hatten sich, auf eine Idee aus der Dorfgemeinschaft hin, im März zur Gründungsversammlung eingefunden. Sie wollen das Häuschen fortan in Eigenleistung instandhalten und zunächst mit frischem Anstrich und einem neuen Fenster versehen. Weitere Mitglieder seien natürlich willkommen, sagte Ölberger.

Themen Folgen