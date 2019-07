vor 17 Min.

Foreigner im Klosterhof Wiblingen: Zurück in die 70er

Foreigner begeistern bei ihrem Auftritt im Klosterhof 3500 Besucher mit bekannten Hits. Es wird mitgesungen, getanzt – und nach 90 Minuten auch geweint.

Von Dagmar Hub

Wohl dem, der im Schrank noch einige Utensilien der 70er Jahre hatte – die knallenge Männer-Schlaghose mit den farblich abgestimmten Streifen oder das Blümchen-Kleid mit gesmoktem Oberteil: Ein Teil der gut 3500 Besucher beim Foreigner-Konzert im Wiblinger Klosterhof brachten mit Originalklamotten der 70er ein bisschen Atmosphäre aus der Anfangszeit der Band in den Klosterhof. 1976 war es, als sich Foreigner gründeten – und dass die legendäre Band seitdem und trotz wechselnder Besetzung im 43. Jahr ihres Bestehens kein bisschen leise geworden ist, bewies sie den jubelnden und feiernden Fans im Klosterhof.

Das nennt man Ausdauer: Gitarrist Mick Jones – Gründer der Band, der zusammen mit Lou Gramm fast alle Hits der Band schrieb – war beim Start von Foreigner 32 Jahre alt. Er steht, längst in die Hall of Fame aufgenommen, heute noch ganz vorne am Bühnenrand und lässt seine unvergesslichen Soli im Originalsound erklingen. Statt Lou Gramm singt heute Kelly Hansen die Hits der Band – der 58-Jährige hüpft und rennt wie ein Gummiball über die Bühne und heizt das Publikum in Wiblingen an. Dabei wäre das wohl gar nicht nötig: Die dreieinhalbtausend Fans sind sowieso von Anfang an voll dabei, springen beim Nummer-1-Hit „Cold as Ice“, einem der frühesten Songs der Band, auf und singen mit. An den Rändern der Sitzreihen und im hinteren Bereich des Klosterhofs wird getanzt.

Furios, begleitet vom IP Orchestra oder auch einfach nur akustisch mit Querflöte und Gitarre, geht es durch die facettenreiche Bandgeschichte – mit dem 1981 erschienenen „Waiting For a Girl Like You“, mit „That Was Yesterday“, mit „Say You Will“, mitgesungen aus wohl annähernd 3500 Kehlen. „And the Flame Still Burns“ ist erst wenige Jahre alt, aber der Text scheint von Mick Jones selbst zu erzählen - von der Flamme, die in der Seele brennt. Nur – „tomorrow who knows who will listen“? Das wissen die nicht mehr ganz jungen Jungs von der Band ziemlich genau auf ihrer Tournee 2019, die sie nach dem Klosterhof-Auftritt noch in andere deutsche Städte, in die Schweiz, die Niederlande, nach Polen, Großbritannien und dann zurück in die USA führen wird. Das Konzert in Mainz am 9. Juli musste sogar wegen der hohen Nachfrage in den Volkspark verlegt werden.

Natürlich geht beim „Best of“ nichts ohne den allerersten Foreigner-Song „Feels Like the First Time“. Der Boden im Klosterhof scheint zu beben, als „Urgent“ und „Juke Box Hero“ folgen. Und dann, seit gerade 90 Minuten läuft das Konzert, bedanken sich die Bandmitglieder artig – alles schon vorbei? Einer jungen Frau, die eben noch lachend mitsang, laufen Tränen über die Wangen.

Foreigner im Klosterhof: Am Schluss liegt sich das Publikum in den Armen

Als Foreigner ihr Publikum auffordern, die Arme umeinander zu legen, als Lichter hochgehalten werden, obwohl der Abendhimmel noch ziemlich hell ist, und als die Band Mick Jones’ gefühlvollen Hit „I Wanna Know What Love is“ anstimmt, ist klar: Das war’s schon fast, auch wenn es eigentlich zu kurz war. Immerhin – vor den sintflutartigen Regenfällen der Nacht kamen auf diese Weise wahrscheinlich noch alle trocken nach Hause.

