Forstdirektor Fiedler war ein Pionier für den Wald in Weißenhorn

Forstbetriebsleiter Volker Fiedler geht nach 25 Jahren in Rente. Er hat in dieser Zeit von Überschwemmung bis Trockenheit einiges erlebt.

Von Angela Häusler

Sturmschäden, Überschwemmungen, Trockenperioden, Schädlingsbefall – großen Herausforderungen musste sich der Weißenhorner Forstbetriebsleiter Volker Fiedler bei der Arbeit stellen. Am Freitag hatte er nach 25 Jahren seinen letzten Arbeitstag. Seine Nachfolgerin heißt Linda Madl, ist 39 Jahre alt und stammt aus Berlin.

Seit 1994 war Fiedler verantwortlich für 14500 Hektar Staatswald und die 48 Mitarbeiter des Forstbetriebs Weißenhorn. „Es war eine interessante und anregende Zeit“, resümierte er nun bei seiner offiziellen Verabschiedung im Bildungszentrum Roggenburg. Der Roggenburger Forst schließlich macht einen bedeutenden Teil des Zuständigkeitsbereichs aus, ist er doch der größte zusammenhängende Waldkomplex des Forstbetriebs, zu dem unter anderem 200 Teiche und Biotope gehören. Der Baumbestand ist empfindlich, auch wegen der Fichtenbestände, deren flaches Wurzelwerk Trockenphasen und damit auch dem Klimawandel schlechter standhält als andere Baumarten. Aus diesem Grund gehörte der Waldumbau, hin zu mehr Mischbeständen mit Tannen, Rotbuchen und Stieleichen, schon früh zu Fiedlers vorrangigen Zielen. „Manches graue Haar“ haben ihm Wetterextreme verursacht, sagte Fiedler. Überschwemmungen oder große Sturmschäden, die etwa Orkan „Lothar“ im Jahr 1999 hinterlassen hatte. Eine halbe Million Festmeter Holz musste aufgearbeitet werden.

Ein Mann, der die Dinge anpackt

Geprägt haben die Arbeit aber auch Kooperationen, unter anderem mit dem 1999 initiierten Bildungszentrum für Familie und Kultur am Kloster Roggenburg. An die gemeinsam durchgeführten Familiennachmittage und Führungen durch den Wald erinnert sich Fiedler gut, und ebenso an die Installation des heute fest etablierten Walderlebniszentrums. Er sei dankbar für die konstruktive Zusammenarbeit mit Kommunen und Verbänden und ebenso dem eigenen Team, das den Forstbetrieb intakt halte, „in einer Zeit, in der der Wald arg in Bedrängnis ist“, sagte Fiedler.

Als Mann der Tat, der „Dinge anpackt und voranbringt“, beschrieb der stellvertretende Forstamtsleiter Christoph Kohler den scheidenden Kollegen. Großes Lob äußerte auch Landrats-Stellvertreter Franz-Clemens Brechtel, der Fiedler „enormes Engagement“ und große Verdienste um den heimischen Wald bescheinigte. Fiedler habe sich für den Roggenburger Forst als wichtigen Erholungsfaktor für die Region eingesetzt, sagte Roggenburgs Bürgermeister Mathias Stölzle. Auch Bildungszentrums-Leiter Pater Roman Löschinger betonte die harmonische Zusammenarbeit in der Umweltbildung. Die aktuelle Diskussion um den Klimawandel und Nachhaltigkeit rufe die Bedeutung des Waldes auch der Bevölkerung wieder ins Bewusstsein, sagte Martin Neumeyer, Vorsitzender der Bayerischen Staatsforsten. Es komme nun darauf an, die Vielfalt mit möglichst vielen, zum Standort passenden Baumarten, zu sichern – ein Umstand, den Fiedler früher als andere erkannt und Pionierarbeit geleistet habe.

Die Nachfolgerin kommt aus Berlin

Fiedlers Nachfolgerin Linda Madl ist mit ihren 39 Jahren die derzeit jüngste Forstbetriebsleiterin in Bayern, sagte Neumeyer. Zudem erst die dritte weibliche Betriebsleiterin im Freistaat, der insgesamt 41 Forstbetriebe zählt. Sie habe ein „offenes, interessiertes Wesen“, so der Vorsitzende und übernehme einen bestens aufgestellten Betrieb. „Ich freue mich riesig auf die Aufgabe“, sagte Madl, Weißenhorn sei ein spannender Forstbetrieb mit „kleinen, schönen Ecken“ und reizvollem Donauwald. Sie habe ihre Passion für den Wald zum Beruf gemacht und wolle nun in Mittelschwaben einen artenreichen und stabilen Wald erhalten. Die gebürtige Berlinerin zog mit ihrem Ehemann nach Schwaben, war zuletzt als stellvertretende Leiterin des Forstbetriebs Wasserburg am Inn tätig. Das erste große Projekt: Die Forsteinrichtung weiterführen, die den Fahrplan in Sachen Wald für die nächsten zehn Jahre bestimmt.

