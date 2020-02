vor 34 Min.

Fortsetzung der "Narrena" ist nicht ausgeschlossen

Auch die Weißenhorner „Giggalesbronzer“ waren zu Gast bei der ersten Fasnachtsparty in der Neu-Ulmer Mehrzweckhalle. Rund 300 Besucher feierten hier die fünfte Jahreszeit.

In der Ratiopharm-Arena Neu-Ulm trafen sich erstmals Fasnachter in der "Narrena", um zu feiern. Die Veranstalter zeigen sich zufrieden.

Die Macher der Ratiopharm-Arena laden regelmäßig zu Mottopartys ein: Im Stil von Ballermann, den 1990er-Jahren oder Halloween stehen in der Mehrzweckhalle regelmäßig große Events auf dem Programm. Zusammen mit der Karnevalsgilde vom Ulmer Kuhberg feierten die Organisatoren am vergangenen Samstag die Premiere für einen weiteren Termin im Veranstaltungskalender unter dem Titel „Narrena“. Rund 300 Gäste kamen in die Halle, die zum größten Teil mit schwarzen Vorhängen verkleinert wurde.

Beim Showprogramm setzten die Organisatoren auf die Lokalmatadore wie der Partyband „Rockspitz“ aus dem Ulmer Raum. Mit rockigen Klassikern und fetzigen Hits führte die Band durch den Abend.

"Narrena" in der Ratiopharm-Arena: Veranstalter sind zufrieden

Mitreißend war der Auftritt der Weißenhorner „Giggalesbronzer“. Die Fuggerstädter Guggenmusiker unter der Leitung von Tina Saulich sorgten mit Blech und Pauken für Stimmung, von der das Partyvolk auch gleich angesteckt wurde. Ein weiteres Highlight boten die Mitglieder der Sieben-Schwaben-Garde: Je zwei Tänzerinnen aus den Faschingsgesellschaften der Region waren in der Auswahl vertreten. Einen spektakulären Höhepunkt setzten die Veranstalter mit der Faschingsgesellschaft Hollaria. Die Truppe aus Augsburg setzte mit akrobatischen Tanzeinlagen ein weiteres Highlight.

Durchaus zufrieden mit der Premiere zeigte sich der stellvertretende Vorsitzende vom Kuhberg, Michael Lambacher, der schon während der Vorbereitung der Faschingsfeier keine Messlatte für die Besucherzahl festlegen wollte. Besonders in der heißen Endphase der Fasnacht müsse sich das Projekt „Narrena“ erst einmal zwischen den vielen weiteren Angeboten etablieren, erklärte Lambacher und ergänzte, dass eine Bilanz nach dem ersten Mal noch nicht repräsentativ sei. Stattdessen wollen die Veranstalter längerfristig in die Zukunft denken, weshalb eine Fortsetzung der Neu-Ulmer Faschingsparty durchaus in Erwägung gezogen würde. (anbr)

