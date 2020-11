vor 49 Min.

Franken und Fidschi-Inseln: Die neuen Gemeindereferenten haben viel erlebt

Plus Das Ehepaar Christina und Alexander Schwarz teilt sich die zwei Jahre lang vakante Stelle der evangelischen Gemeinde in Senden. Was den beiden am Herzen liegt

Von Angela Häusler

In der evangelischen Gemeinde Senden fühlen sich Christina und Alexander Schwarz mittlerweile pudelwohl. Seit September teilt sich das junge Ehepaar die zuvor zwei Jahre lang vakante Stelle des Gemeindereferenten. In ihrer Arbeit wollen die beiden vor allem Kinder und Jugendliche für den Glauben begeistern.

Auch in der eigenen Kindheit hätten sie gute Erfahrungen mit Religion und Kirche gemacht, berichtet das Paar. Alexander Schwarz engagierte sich in seinem Heimatort, dem fränkischen Gunzenhausen, als Jugendlicher in der Kirchengemeinde. „Es war eine abwechslungsreiche Arbeit“, erzählt er, zumal er sich in der Gemeinde immer sehr wohl fühlte, „es war wie meine zweite Heimat für mich, wo ich einfach ich sein konnte“. Zunächst machte Alexander Schwarz nach dem Schulabschluss eine Ausbildung zum Fachinformatiker und arbeitete mehrere Jahre in diesem Beruf. Doch dann habe es ihn zum Theologiestudium gezogen, sagt er.

Die Stelle des evangelischen Gemeindereferenten in Senden war lang vakant

Christina Schwarz wiederum erlebte von frühester Kindheit an die vom Glauben geprägte Tätigkeit ihrer Eltern: Diese arbeiteten als christliche Entwicklungshelfer, unter anderem in Tansania, wo Christina geboren wurde. Als sie 12 Jahre alt war, zog die Familie nach Aulendorf. „Da musste ich mich schon sehr umstellen“, erinnert sich die junge Frau, die es nach dem Abitur wieder ins Ausland zog: Sie absolvierte ein freiwilliges Soziales Jahr auf den Fidschi-Inseln, wo sie ein theologisches College besuchte und in einem Kindergarten mitarbeitete. Auch für sie lag ein Theologiestudium nahe, und an der Uni in Marburg lernte sie schließlich ihren späteren Ehemann kennen.

„Es ist ein Privileg, so eine Arbeit hauptamtlich machen zu dürfen“, findet die 23-Jährige. Schon beim Einzug seien sie von Sendener Gemeindemitgliedern herzlich begrüßt worden, berichten die zwei. Den Menschen eine geistliche Heimat zu geben, daran wollen sie in der Illerstadt fortan mitarbeiten. Die Arbeit mit jungen Leuten wird das Paar auch in Senden fortsetzen, wo sie nun ihre erste Stelle nach dem Studienabschluss angetreten haben. Die Sendener Gemeinde habe ein besonderes Profil, sind sich die beiden einig. Daher habe sie die Stelle auch gereizt. „Es ist eine sehr aktive Gemeinde, die nach außen sehr lebendig und einladend wirkt“, meint Alexander Schwarz.

Mit dem Pfarrer-Ehepaar Katrin und Gerald Bohe verstehen sich die beiden gut

Mit den Kollegen in Pfarramt, allen voran dem Pfarrer-Ehepaar Katrin und Gerald Bohe, verstehen sie sich gut und haben auch schon die Funktionsträger und Einrichtungen der Gemeinde, etwa den Kindergarten Regenbogen, besucht. Die Arbeit laufe derzeit natürlich nicht normal ab, pandemiebedingt sind viele der üblichen Aktivitäten eingeschränkt.

Einige der Gruppenangebote aber wurden immerhin abgehalten, unter Beachtung der Hygieneregeln, erzählt das Paar. Zu dessen Aufgaben gehört es, mit Jugendgruppen und Konfirmanden zu arbeiten, aber auch Gottesdienste und Andachten vorzubereiten und zu halten.

In der jetzigen Situation komme es vermehrt darauf an, kreativ zu werden, so Christina Schwarz. Etwa, um ältere Gemeindemitglieder zu erreichen, die derzeit meist zu Hause bleiben. „Die Seniorenarbeit läuft momentan telefonisch ab“, so Alexander Schwarz. Und die Gottesdienste am Sonntagvormittag werden nach wie vor übers Internet übertragen, sodass die Gemeindemitglieder die Messen vom eigenen Sofa aus mitfeiern können. Dazu wird auch der Weihnachtsgottesdienst gehören, für den sich die Akteure jetzt passende Gestaltungselemente überlegen, vielleicht sogar ein Krippenspiel.

Lesen Sie auch:

Themen folgen