vor 50 Min.

Franz Martin Kuen und seine Zeit: Ein neues Buch zu Ehren des Künstlers

So malte sich der Künstler Kuen selbst in der Schlosskapelle Illertissen. Ein Buch, 250 Jahre nach seinem Tod, würdigt sein Schaffen.

Plus Zehn Fachautoren widmen sich nicht nur Franz Martin Kuen und dem Lebenswerk des Weißenhorner Künstlers, sondern gewähren tiefe Einblicke jener Epoche.

Von Ralph Manhalter

„Dem gemeinen Mann sei der Bilderalltag kärglich gewesen“, schreibt Matthias Kunze in der Einleitung zu seinem Buch. Umso überwältigender muss der Zeitgenosse die großflächigen farbenprächtigen Fresken des Rokokos empfunden haben. Auch unser Alltag gestaltet sich gerade auf eine eigentümliche Art und Weise gleichförmig, gar trist im Hinblick auf einen kulturellen Impuls. So empfanden die geladenen Gäste den Rahmen der Buchpräsentation „Franz Martin Kuen (1719-1771). Ein Maler zwischen schwäbischer Frömmigkeit und venezianischer Pracht“ gleich einem Eintritt in ein Theatrum sacrum des 18. Jahrhunderts.

Matthias Kunze geht der Kunst des Franz Martin Kuen auf den Grund

„Rokokowetter“ sei es heute, strahlt Kunze, federführender Autor und zusammen mit Ulrich Hoffmann Herausgeber. Es lasse die Fresken eben dieses Weißenhorner Künstlers im Refektorium des Klosters Roggenburg noch brillanter, noch lebendiger erscheinen. Auch Hoffmann, Vorsitzender des Heimat- und Museumsvereins Weißenhorn sowie dem Verleger Christoph Konrad war die Freude über das Erscheinen der lange erwarteten Monografie anzusehen. Schon sein Vater habe sich, so Konrad, seit Jahrzehnten mit Kuen intensiv beschäftigt, zog den Maler des Rokoko gar zum Objekt einer Dissertation heran. So ist der auf über 300 Seiten hochwertig ausgestattete Bildband auch dem Verlagsgründer und Kunsthistoriker Anton H. Konrad gewidmet.

Das Vöhlinschloss in Illertissen im Wandel 1 / 6 Zurück Vorwärts 1520 begann Erhard II. Vöhlin mit dem Umbau von Burg und Kapelle, um sich eine zeitgemäße Residenz im Stil der Renaissance zu schaffen. Mit der Errichtung des Hinteren Schlosses wurden die Baumaßnahmen 1529 vollendet.

Nach einem Brand im Jahre 1549 entstand mit dem Wiederaufbau am östlichen Teil des Hinteren Schlosses der „Rittersaalflügel“.

Von 1710 bis 1720 wurde im Zuge der barocken Neuausstattung des Hauptschlosses dieser Trakt um drei Etagen aufgestockt und erhielt ein Französisches Mansarddach. Daher der Name „Französischer Anbau“. Es entstand ein neuer Fest- und Hochzeitssaal mit prächtigen, figürlichen barocken Stuckaturen, der mit den repräsentativen Wohnräumen des Hauptschlosses verbunden war. Baronin Maria Louise, zweite Frau des Barons Josef Christoph Vöhlin des Älteren, hat mit der Ausführung vermutlich den Comer Künstler Gaspare Mola beauftragt.

Im Jahr 1751 wurde unter Johann Joseph Franz Ludwig Vöhlin die Schlosskapelle in der heutigen Form umgestaltet. Sie ist ein Kleinod im Rokoko-Stil mit wertvollen Fresken vom Weißenhorner Kirchenmaler Franz Martin Kuen.

Nach dem Verkauf des Schlosses im Jahr 1756 an den Bayerischen Staat wurde der Festsaal 1860/61 zur Wohnung des Landrichters umfunktioniert, was mit der Zerstörung der Stuckdecke einherging.

Von 1997 bis 2000 ließ sich der ursprüngliche Zustand des Französischen Anbaus und Barocksaals in aufwendiger Arbeit – insbesondere durch Malermeister Albert Vogt mit dem Heimatverein Illertissen und dank großzügiger Sponsoren - wieder rekonstruieren. (lor)

Insgesamt zehn Fachautoren widmen sich nicht nur der Person Franz Martin Kuens und dessen Lebenswerk, sondern gewähren Einblick in Bedingungen und Hintergründe jener Epoche. Hoffmann beschreibt das Wirken der Prämonstratenser im Land während der ehemalige Roggenburger Prior Pater Rainer Rommens sich den Türfresken des Klosters widmet. Der technische Aufbau und die Maltechnik Kuens stehen im Mittelpunkt der Untersuchung der Restauratoren Johannes Amann und Johanna Klasen. Der Schaffensmittelpunkt des Weißenhorner Malers begrenzte sich auf Oberschwaben und das Lechgebiet, im Wesentlichen gar auf die Landschaft zwischen Iller und Mindel. Hier sind es neben Roggenburg gerade zahlreiche Dorfkirchen, die den Eintretenden durch ihre ungeahnten Himmelsszenerien in Bann nehmen. Jenen von Matzenhofen und Niederhausen ist ein eigener Aufsatz gewidmet.

Zehn Fachautoren würdigen Franz Martin Kuen zum 250. Todestag

Natürlich darf ein ausführliches, durch Bildmaterial anschaulich untermaltes Werkverzeichnis Kuens, nicht fehlen. „Vor zwei Jahren hatten wir den 300. Geburtstag Kuens gefeiert, aktuell begehen wir den 250. Todestag des Malers“, erläutert Kunze. Im Zusammenhang mit den Jubiläumsfeierlichkeiten dankte der Kunsthistoriker nochmals dem Grafiker Norbert Riggenmann für die unermüdliche Unterstützung des Vorhabens. Pater Roman Löschinger vom Kloster Roggenburg gibt dem Buch zudem noch einen Wunsch mit auf den Weg: Möge es vielen als ein Ostergeschenk für die Lieben dienen.

Info: Das Buch „Franz Martin Kuen (1719-1771). Ein Maler zwischen schwäbischer Frömmigkeit und venezianischer Pracht“ ist im Buchhandel erhältlich oder kann direkt beim Anton-H.-Konrad-Verlag bestellt werden.

Lesen Sie auch:

Themen folgen