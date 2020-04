vor 36 Min.

Französische Corona-Patientin im Bwk verstorben

Das Ulmer Bundeswehrkrankenhaus BwK hat bisher vier schwer erkrankte Corona-Patienten aus dem Elsass aufgenommen. Im Lauf der vergangenen Woche ist eine Patientin dort verstorben. Ein weiterer Patient konnte mittlerweile entlassen werden. Er konnte genauso wie die beiden Patienten aus der Ulmer Uniklinik zum Wochenende in die Heimat zurückgebracht werden. Im BwK befinden sich aktuell noch zwei Elsässer auf der Intensivstation, die aber nach den Worten von Major Peter Scheck, dem Presseoffizier des BwK, auf dem Weg der Besserung sind. Text/Archivfoto: Thomas Heckmann

Plus Vier schwerkranke Coronavirus-Patienten sind im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm behandelt worden. Ein Mann ist wieder entlassen worden, eine Frau ist verstorben. So geht es den beiden anderen.

Von Thomas Heckmann

Das Ulmer Bundeswehrkrankenhaus (Bwk) hat bisher vier schwer erkrankte Corona-Patienten aus dem Elsass aufgenommen. Im Lauf der vergangenen Woche ist eine Patientin dort verstorben. Ein weiterer Patient konnte mittlerweile entlassen werden. Der Mann wurde genauso wie die beiden Patienten aus der Ulmer Uniklinik zum Wochenende in die Heimat zurückgebracht.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Themen folgen