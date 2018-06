vor 53 Min.

Frau entbindet im Ulmer Hauptbahnhof

Polizisten betreuen erst die 29 Jahre alte Frau und anschließend die drei Geschwister der Neugeborenen.

Eine Frau hat am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr im Ulmer Hauptbahnhof ein Kind zur Welt gebracht. Die Bundespolizei berichtet, dass sich eine Streife gemeinsam mit einer Passantin um die 29 Jahre alte Frau kümmerte, bis der alarmierte Notarzt dort eintraf.

Zuvor hatte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Beamten benachrichtigt: Eine Frau am Bahnsteig zwei sei dabei, ein Kind zu entbinden. Wenige Minuten nachdem die Rettungskräfte bei der Frau eintrafen, brachte diese ein Mädchen zur Welt. Den Angaben der Polizei zufolge wurden die Frau und ihr Neugeborenes in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, beide befanden sich in einem guten Allgemeinzustand. Die Mutter war in Begleitung ihrer drei Kleinkinder im Alter zwischen ein und fünf Jahren. Da keine Angehörigen der Frau ausfindig gemacht werden konnten, nahmen die Polizisten die Kinder mit aufs Revier. Dort betreuten sie den Nachwuchs mehrere Stunden lang und übergaben die Kleinkinder anschließend vorübergehend in die Obhut des Jugendamtes. (AZ)

