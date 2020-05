00:32 Uhr

Frau fährt über Plastik

Unfall mit Sachschaden auf der A7

Eine junge Autofahrerin ist auf der Autobahn 7 von einem Plastikteil auf der Fahrbahn überrascht worden. Die 21-Jährige war nach Angaben der Polizei am Montagabend mit ihrem Fahrzeug auf Höhe der Ausfahrt Vöhringen unterwegs. Dort lag offenbar auch ein von einem Unbekannten verlorenes Plastikteil. Die Fahrzeuglenkerin erkannte den etwa zehn Zentimeter langen Gegenstand zu spät und beschädigte beim Überfahren Unterbodenschutz und Kühlergrill. Der Sachschaden an ihrem Auto wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Ebenso für Ärger sorgte der Diebstahl zweier versperrter Fahrräder in Senden und Vöhringen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Lortzingstraße in Senden ein Fahrrad gestohlen. Das Rad war mit einer Kette versperrt vor einem Wohnhaus abgestellt. Es hatte einen Wert von knapp 400 Euro.

Am vergangenen Sonntag, im Zeitraum zwischen 13.25 Uhr und 13.35 Uhr, hat ein Unbekannter auf dem Gelände des Friedhofs in der Ulmer Straße ein Fahrrad gestohlen. Das schwarze Damenrad der Marke Bergamont war mit einem Schloss versperrt. Das Fahrrad verfügt über auffällige Hornlenker. Der Wert wird auf 150 Euro geschätzt. (az)

