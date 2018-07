vor 39 Min.

Frau in eigener Wohnung überfallen: Täter verurteilt

Ein 33-Jähriger klingelte unter einem falschen Vorwand bei der Neu-Ulmerin. Dann versuchte er sie zu fesseln und verlangte Geld. Jetzt ist er verurteilt worden.

Von Ariane Attrodt

Sie wollte dem Bekannten ihres Sohnes helfen und wurde am Ende in ihrer eigenen Wohnung Opfer eines Verbrechens. Der 33-jährige Bekannte ihres Sohnes, dem die Neu-Ulmerin im November 2016 die Haustür öffnete, überwältigte die Frau, versuchte sie zu fesseln und verlangte Bargeld. Dafür ist der Mann gestern vom Schöffengericht am Amtsgericht Memmingen unter Vorsitz von Richter Nicolai Braun zu eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt worden.

Der Angeklagte ließ seinen Anwalt Michael Bogdahn gestern ein Geständnis verlesen: Er kenne den Sohn des Opfers schon seit Längerem. Dieser habe dem Angeklagten nach eigenen Angaben noch Geld geschuldet. Das wollte er sich an jenem Tag holen – „gegebenenfalls auch gewaltsam“. Ein Plan, den der Angeklagte im Nachhinein selbst als „völlig unsinnig“ bezeichne. Er klingelte bei der Wohnung und als die Mutter seines Bekannten die Tür öffnete, stellte er sich als Freund ihres Sohnes vor. Dann gab er vor, dass dieser einen Verkehrsunfall gehabt habe und er Papier brauche, um Personalien zu notieren.

Als ihn die Frau nicht in die Wohnung lassen wollte, überwältigte der 33-Jährige sie und versuchte sie mit Paket-Klebeband zu fesseln. Dabei fiel das Opfer mit dem Kopf auf den Boden. Mehrmals versuchte die Frau zu flüchten, doch der Angeklagte war ihr körperlich überlegen. Zudem trug er sichtbar eine Pistole – ein Spielzeugmodell, wie sich jedoch erst später herausstellen sollte.

Nach längerem Gerangel ließ der 33-Jährige dann plötzlich von der Frau ab und flüchtete über die Terrassentür in den Garten. Dort – sowie in der Wohnung – fand die Polizei später auch seine DNA. Das Opfer, dass sich zur Nachbarin flüchtete, hatte dem Gericht erklärt, sie habe den Eindruck gehabt, dass der Täter einfach nicht mehr wollte. Die Polizei identifizierte ihn später an Hand der gefundenen DNA, insgesamt zwei Monate lang saß der Angeklagte in Untersuchungshaft.

Nach dem ersten Verhandlungstermin Mitte Juli hatten Verteidigung, Anklage und das Gericht in einem sogenannten Rechtsgespräch festgelegt, dass eine Bewährungsstrafe nur infrage kommt, wenn der 33-Jährige ein Geständnis ablegt sowie einem Täter-Opfer-Ausgleich zustimmt. So kam es auch: Dem Anwalt der Nebenklage wurden gestern noch im Gerichtssaal 3295 Euro überreicht. Zudem nutzte der 33-Jährige seine letzten Worte dazu, sich erneut für seine Tat zu entschuldigen.

Zugleich blieb vom Strafbestand des schweren Raubs am Ende vorsätzliche Körperverletzung übrig, weil der Täter aus eigenen Stücken nach dem Gerangel geflüchtet ist. Als Strafmaß hatten sich die Parteien deshalb auf eine Bewährungsstrafe zwischen einem Jahr und acht Monaten und zwei Jahren geeinigt. Am Ende fiel die Wahl des Schöffengerichts bei seinem Urteil auf die goldene Mitte: Es verurteilte den 33-Jährigen zu einer Strafe von einem Jahr und zehn Monaten, zudem muss er eine Geldstrafe von 1200 Euro an einen gemeinnützigen Verein zahlen.

Negativ fielen beim Urteil die mehreren Vorstrafen des 33-Jährigen – die letzte aus dem Jahr 2010 – ins Gewicht, darunter auch gefährliche Körperverletzung. Ebenfalls die Umstände der Tat: „Es waren die eigenen vier Wände, wo man sich eigentlich sicher fühlt“, betonte Richter Braun. Positiv sei, dass der Angeklagte durch sein Geständnis dem Opfer eine umfangreiche Befragung vor Gericht erspart habe. Denn auch, wenn die Frau äußerlich damals nur eine Beule am Kopf davon getragen hat, seien die psychischen Folgen bei ihr „außergewöhnlich langwierig“, so Braun. „Es ist immer noch eine schwelende Wunde.“

