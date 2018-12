17:10 Uhr

Frau pinkelt in Senden in Umkleide und stiehlt Geld

Eine Frau marschiert in die Umkleide eines Hotels in Senden. Dort hinterlässt sie eine Pfütze - und lässt Geld der Mitarbeiter mitgehen.

Kuriose Szenen haben sich in einem Hotel in Senden abgespielt: Eine junge Frau kam am Montagabend herein und ging zielstrebig in den Umkleideraum für Beschäftigte. Wie die Polizei mitteilt, blieb die 26-Jährige dort so lange, dass der Mitarbeiter an der Rezeption misstrauisch wurde. Er ließ eine andere Beschäftigte im Umkleideraum nachsehen.

Sie wischt die Pfütze mit einer Mitarbeiterin auf

Diese bemerkte, dass die Besucherin in der Umkleide auf den Boden gepinkelt hatte. Sie war aber laut Polizei bereit, den Urin gemeinsam mit der Beschäftigten aufzuwischen. Danach verließ die 26-Jährige das Hotel.

Später bemerkten die Mitarbeiter, dass aus verschiedenen Geldbörsen in der Umkleide insgesamt 215 Euro fehlen. Zwei Männer suchten daraufhin nach der Frau und entdeckten sie nur wenige Straßen weiter. Die 26-Jährige war laut Polizei angetrunken und hatte einen Teil des Bargeldes bei sich. Sie erhält nun eine Anzeige wegen Diebstahls. (az)

