15:18 Uhr

Frau täuscht Taubheit vor und bestiehlt Tourist in der Stadtpfarrkirche

Mit einer besonders dreisten Masche hat eine Frau einen Touristen in der Weißenhorner Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt bestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Sehr hinterlistig ist am Donnerstagvormittag offenbar eine junge Frau vorgegangen, um einen Touristen in der Weißenhorner Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt zu bestehlen. Während sich der 74-Jährige das Gotteshaus anschaute, hielt ihm eine Frau nach Angaben der Polizei plötzlich ein Zettel vor. Auf diesem befanden sich unter anderem das Symbol für Taubheit, also ein durchgestrichenes Ohr, und das Rollstuhlfahrersymbol. Durch Gesten gab die Frau zu erkennen, dass sie bedürftig sei und veranlasste den Mann so, seine Geldbörse zu ziehen und ihr einen kleinen Betrag zu schenken.

Die Frau bedankte sich danach überschwänglich, umarmte den Mann und küsste ihn auf die Wange. Zwei Stunden später bemerkte der 74-Jährige, dass 150 Euro in seiner Geldbörse fehlten. Den Polizeibeamten beschrieb der Mann die mutmaßliche Diebin wie folgt: etwa 20 bis 25 Jahre alt, schlank, ungefähr 1,55 Meter groß. Die Frau hatte dunkelbraunes, schulterlanges glattes und offenes Haar und trug eine hüftlange, dunkle Jacke. (az)

Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. Die Telefonnummer lautet: 07309/96550.

