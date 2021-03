vor 9 Min.

Frau wird in Wullenstetten getötet: Polizei nimmt Ehemann fest

Plus Polizisten sperren am Sonntag in Wullenstetten stundenlang eine Straße ab. In einem anliegenden Haus ist eine Frau offenbar gewaltsam zu Tode gekommen.

Von Thomas Heckmann

In Wullenstetten hat sich wohl ein tödliches Drama abgespielt: Streifenwagen sperrten am Sonntagnachmittag stundenlang eine Straße in dem Sendener Stadtteil ab. Die Kriminalpolizei ermittle wegen eines Tötungsdeliktes, hieß es. Was bisher über die Ereignisse bekannt ist.

Zu den genauen Umständen machte die zuständige Staatsanwaltschaft in Memmingen am Sonntag zwar noch keine Angaben. Nach Informationen unserer Redaktion handelt es sich bei der getöteten Person jedoch um eine Frau.

Um kurz nach 10 Uhr morgens sahen Nachbarn, wie Rettungsdienst und den Notarzt vor der Doppelhaushälfte in Wullenstetten vorfuhren. Wenige Minuten später folgten Streifenwagen und sperrten die Straße ab. Mit Flatterbändern wurde dann auch Fußgängern der Durchgang verwehrt.

Nachbarn sehen, wie ein Mann in Wullenstetten abgeführt wird

Nachbarn erzählten, dass später ein Mann abgeführt worden sei. In den nächsten Stunden seien immer mehr Autos zum Haus gekommen, darunter zivile Fahrzeuge der Kriminalpolizei Neu-Ulm sowie des Kriminaldauerdienstes aus Memmingen. Zwei Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung des Roten Kreuzes Neu-Ulm kümmerten sich angeblich um Angehörige und Freunde, die an dem mutmaßlichen Tatort ankamen und Informationen zum Geschehenen erfahren wollten.

Beamte der Kriminaltechnik sicherten in Schutzanzügen Spuren im Haus, dabei kam auch ein Lasermessgerät zum Einsatz. Die Staatsanwältin, die die Ermittlungen leitet, war ebenfalls in Wullenstetten, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Am späten Nachmittag wurde das Auto, mit dem der festgenommene Tatverdächtige nach Wullenstetten gekommen war, durch einen Abschleppdienst abtransportiert.

Angaben zu den Beteiligten wollte die Staatsanwaltschaft am Sonntagnachmittag noch nicht machen. Ebenso wenig wurde gesagt, wie die Frau ums Leben kam.

