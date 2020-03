vor 54 Min.

Frauen streiten sich auf Parkplatz eines Schnellrestaurants

Zwei Frauen haben sich auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Neu-Ulm gestritten.

Weil eine Frau die Tür ihres Autos gegen den Spiegel am Auto der anderen Frau schlägt, kommt es in Neu-Ulm zum Streit.

Streit auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Neu-Ulm: Zwei Frauen sind in Neu-Ulm aneinandergeraten, weil die eine mit der Autotür den Spiegel am Fahrzeug der anderen zerkratzt hat.

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Freitagabend gegen 19.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Neu-Ulmer Schnellrestaurants zu dem Streit. Hierbei stieß eine 43-Jährige aus dem Landkreis mit der Beifahrertür eines Renaults gegen den linken Außenspiegel eines daneben geparkten VW Golf.

Die Frau reagiert aggressiv

Im VW saß zu dieser Zeit eine 42-jährige Frau aus Neu-Ulm. Als diese die andere Frau auf einen frischen Kratzer am Außenspiegel ansprach, wurde die Verursacherin zunehmend aggressiver und beleidigte die andere Frau mehrfach. Dann fuhren die aggressive Frau und ein Mann am Steuer, der bislang unbekannt ist, weg.

Kurz darauf traf eine Polizeistreife die 43-Jährige zu Hause an. Sie räumte einen Streit ein und gab an, ebenfalls beleidigt worden zu sein. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat nun die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Beleidigungen aufgenommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm, unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (az)

Hier lesen Sie mehr aus der Region:

„Christoph 22“ fliegt fast 1500 Einsätze

Coronavirus: Gesundheitsamt wehrt sich gegen Kritik

Themen folgen