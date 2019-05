vor 50 Min.

Freie Wähler: Senden hat zu schlechten Ruf

Die Partei macht dies als Grund aus, dass sie für die Kommunalwahl 2020 schwer einen eigenen Kandidaten findet. Schuld sei Rathauschef Raphael Bögge, der Aufgaben nicht fertigstelle.

Von Angela Häusler

In Sachen Bürgermeisterkandidat für die Wahlen 2020 sind die Freien Wähler „am Ball“, wie es der CFW/FWG-Ortsvorsitzende Hans-Manfred Allgaier äußerte. Bisher haben die Freien zwar demnach geeignete Kandidaten im Auge gehabt – diese aber haben abgewinkt, und zwar angesichts Sendens schlechten Rufs.

„Wir haben schon mit mehreren Kandidaten gesprochen, die das Kaliber und Fachwissen gehabt hätten“, sagte Allgaier am Montag bei der Mitgliederversammlung der Partei in Aufheim. Alle Interessenten hätten letztendlich aber abgewinkt, „weil die Verwaltung in einem Zustand ist, dass man zwei Jahre braucht, bis es wieder läuft“, so Allgaier. Senden habe mittlerweile einen so schlechten Ruf, da tue man sich sehr schwer, Kandidaten zu finden. Dennoch „hoffen wir, zu einem guten Ausgang zu kommen“. Die Personalpolitik der Verwaltung sei „total verfehlt“ und schade dem Image der Stadt, so Allgaier. Bürgermeister Raphael Bögge fehle es an Führungsmanagement, es gebe auch keine Strategien zur Stadtplanung, die Mitarbeiter arbeiteten „am Limit“.

Edwin Petruch: "Innovatives hat nicht stattgefunden"

Auch Fraktionschef Edwin Petruch hatte manches zu bemängeln. „Innovatives hat nicht stattgefunden“, resümierte er die letzten zwölf Monate. In der Stadtpolitik dominierten unerledigte Aufgaben, etwa beim Ideenwettbewerb fürs Bahnhofsumfeld, wo Sendens Rathauschef „leider nichts auf den Weg gebracht“ habe. Auch der Umbau der Kreuzung Königsberger-/Berliner Straße verzögere sich, ebenso herrsche noch keine Klarheit über die Zuschüsse für die Schwimmbadsanierung, „daher können wir momentan nichts planen“. Unzufrieden sind die Freien Wähler darüber hinaus mit der Verlagerung des Kindergartenstandorts im Webereiareal, durch die ein vielversprechendes Grundstück für den Wohnbau verloren sei, „das zeigt, wie man derzeit mit städtischen Immobilien umgeht“, so Petruch.

Überhaupt sei der Wohnbau ein großer Streitpunkt zwischen Stadtrat und Verwaltung, schon jetzt seien Wohnungen für geschätzte 2500 Einwohner geplant, was ein Anwachsen Sendens auf 25000 Einwohner bedeute. Dazu komme noch das Bau-Potenzial der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. „Wir müssen unsere Infrastruktur weiterentwickeln“, folgerte Petruch daraus.

Bögge finanziere den Wahlkampf teilweise aus der Stadtkasse

Er kritisierte zudem, Rathauschef Bögge habe bereits „viele Anstrengungen gemacht, seinen Wahlkampf von der Stadt finanzieren zu lassen“. Etwa, indem er zusätzliche Stadtteilversammlungen und Konferenzen veranstalte. Gleichzeitig wecke Bögge Begehrlichkeiten bei den Bürgern, „und wir müssen dann am Ratstisch sagen: Leider können wir uns das nicht leisten“. Bis zur Wahl 2020, prophezeite Petruch, „wird noch viel vorgelegt, was wir mit Argusaugen betrachten müssen“. Sehr bedauerlich sei die Personalsituation im Rathaus, so gebe es im Bauamt nun gleich zwei unbesetzte Stellen.

Froh über die Signale bezüglich des „Nuxits“ war Kreisvorsitzender Wolfgang Schrapp. Werde die Kreisfreiheit Neu-Ulms, wie mittlerweile erwartet, nicht durchgehen, müsse der Kreistag „die Gräben wieder überwinden“. Die Freien Wähler würden weiterhin darauf bestehen, dass den Probleme der Krankenhäuser auf den Grund gegangen werde, anstatt nur Symptome zu behandeln, „sonst verlieren wir zum Schluss alles“.

Gerade bei dieser Diskussion, merkte der stellvertretende Bezirksvorsitzende Jürgen Bischof an, hätten die Freien Wähler erfolgreich einen „neuen Politikstil“ eingeführt, der verschiedene Seiten mit einbeziehe.

