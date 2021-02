10:42 Uhr

Freie Wähler: Stadt Neu-Ulm soll eigene Corona-Strategie verfolgen

Die FWG-Fraktion im Stadtrat fordert eine eigene Corona-Strategie der Stadt Neu-Ulm. Diese soll vor allem auf Schulen und Kitas abzielen.

In den Gruppen der Notbetreuungen von Schulen und Kitas in Neu-Ulm sollten Schnelltests für Kinder und pädagogisches Personal durchgeführt werden, und zwar spätestens wenige Tage, bevor der Präsenzunterricht wieder stattfindet, fordern die Freien Wähler in ihrem Antrag an Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU). Damit solle verhindert werden, dass eine unerkannte Infektion aus einer Notgruppe in die ganze Einrichtung getragen wird. Auch für Personen, die an Gottesdiensten teilnehmen, etwa Religionspädagogen, und für Leistungssportler solle es solche Reihentests geben.

Mit Beginn des Präsenz- oder Wechselunterrichts sollen nach dem Willen der FWG-Fraktion dann bei allen Schülern und Pädagogen Schnelltests durchgeführt werden. Diese sollen in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.

Mehr Corona-Schnelltests an Kitas und Schulen in Neu-Ulm?

Weiter schreiben die Freien Wähler: "Es ist zu prüfen, ob über das Hausrecht der Schulen und städtischen Kitas festgelegt werden kann, dass Kinder und pädagogisches Personal, die mit einer Kontaktperson I (Person in Quarantäne) in einem Hausstand wohnen, familiär verbunden sind oder wissentlich Kontakt zu einer Kontaktperson I hatten, die jeweiligen Einrichtungen erst wieder aufsuchen dürfen, wenn ein negativer Corona-Test (Schnelltest) vorliegt." Bisher sei das gesetzlich leider nicht so geregelt und trage vermutlich zur Verbreitung des Virus bei, da das Gesundheitsamt die Kontaktverfolgung zu langsam und mit den falschen Prioritäten durchführe.

Auch für das städtische Personal insgesamt fordern die Freien Wähler ein strikteres Vorgehen. Bei der Öffnung von Dienstleistungen, die engen Körperkontakt bedingen, etwa Friseurbetriebe, solle vor der Öffnung das gesamte Personal durchgetestet werden.

FWG-Fraktion beklagt Defizite in der Bekämpfung des Corona-Virus

"Es wird Zeit, die Maßnahmen so anzupassen, dass die Fehler der Vergangenheit nicht nochmals gemacht werden", schreiben die Freien Wähler zur Begründung ihres Antrags. Die Beispiele aus Tübingen und Rostock hätten gezeigt, dass die vorgegebenen Maßnahmen des RKI und der Gesundheitsministerien und Gesundheitsämter nicht ausreichten, nicht wirksam seien oder vor Ort gar nicht umgesetzt werden könnten. " Hinweise auf die Defizite in der Bekämpfung des Virus wurden vom Neu-Ulmer Gesundheitsamt nur mangelhaft, vom bayerischen Gesundheitsministerium gar nicht beachtet", so die Fraktion. "Es ist die Initiative vor Ort gefragt, um die Infektionen wirksam zu bekämpfen." (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen