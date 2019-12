vor 4 Min.

Freie Wähler attackieren wieder den Landrat

Vergangenes Jahr hat der Landkreis rote Zahlen produziert. Doch die harsche Kritik teilen nicht alle

Von Dominik Stenzel

Dass sich einige Neu-Ulmer Kreisräte bereits im Wahlkampfmodus befinden, war jüngst während einer Kreisausschuss-Sitzung zu spüren: Jürgen Bischof von den Freien Wählern hatte rote Zahlen im Jahresabschluss 2018 zum Anlass genommen, mit der Finanzpolitik des Landkreises abzurechnen. Nun wurde das Zahlenwerk auch im Kreistag präsentiert – und die Freien Wähler legten nach.

Tatsächlich ist die Klinikkrise dem Jahresabschluss 2018 anzumerken, weist er doch ein Minus in Höhe von 11,5 Millionen Euro auf. Viel Geld fließt in den Ausgleich der Krankenhausdefizite. Insgesamt belaufen sich die Schulden des Landkreises auf 70 Millionen Euro: Einen großen Teil davon machen Kredite für Investitionen (20,8 Millionen Euro) und das Darlehen der Kreisspitalstiftung (23,6 Millionen Euro) aus.

Kurt Baiker, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, attackierte Landrat Thorsten Freudenberger ( CSU) wegen des Schuldenbergs heftig. Während in anderen Landkreisen Verbindlichkeiten abgebaut würden, habe Freudenberger innerhalb von nur vier Jahren einen gesunden Landkreis in finanzielle Schieflage gebracht: „In der freien Wirtschaft würde man uns empfehlen, Insolvenz anzumelden“, sagte Baiker. Die finanzielle Substanz fehle mittlerweile komplett. Und das ausgerechnet in einer Phase, in der „gewaltige Aufgaben“ anstünden: Als Beispiele nannte Baiker den Bau des Neu-Ulmer Lessing-Gymnasiums oder die Sanierung von Straßen. Deren Zustand sei nämlich vielerorts schlecht. Dass die Freien Wähler ausgerechnet jetzt derart harsche Kritik äußern, sei legitim. Der Jahresabschluss sei eine Leistungsbilanz – man müsse dem Landkreis den Spiegel vorhalten: „So kann es nicht weitergehen“, sagte Baiker.

Weniger angriffslustig zeigten sich die anderen Parteien. Grünen-Fraktionsvorsitzender Helmut Meisel wollte den Jahresabschluss nicht für eine Generalabrechnung nutzen. Der Schuldenberg in Höhe von 70 Millionen Euro sei allerdings schon erschreckend und müsse dringend abgebaut werden: „Sonst schieben wir den noch lange vor uns her“, sagte Meisel. SPD-Fraktionsvorsitzender Ulrich Schäufele gab zu bedenken: „Wir müssen uns wohl darauf einstellen, mit deutlich weniger Geld auszukommen, obwohl wichtige Investitionen anstehen.“

Der Jahresabschluss 2018 sehe nicht rosig aus, gab Kreiskämmerer Mario Kraft zu. Allerdings wies er auch darauf hin, dass mehr als 40 Millionen Euro langfristige Schulden seien: „Langfristige Projekte werden nun einmal langfristig finanziert.“ Das werde überall so gehandhabt. Man bemühe sich jedoch, die finanzielle Situation zu verbessern: Schulden würden auch getilgt und keine neuen Kredite aufgenommen. Außerdem verwies der Kämmerer auf die hohe Belastung durch die Klinikkrise: „Die Verbindlichkeiten der Kliniken werden bei uns transparent im Kernhaushalt dargestellt.“ Das sei nicht in jedem Landkreis der Fall.

Die CSU stellte sich hinter Landrat Freudenberger. Polemik sei in der Diskussion fehl am Platz, sagte deren Fraktionsvorsitzender Erich Winkler und spielte damit auf Baikers Kritik an: „Der Kreistag sollte nicht als Wahlkampfplattform missbraucht werden.“ Man solle sich überlegen, ob man weiter in der Vergangenheit stochern oder die Zukunft bestreiten wolle, meinte Landrat Freudenberger selbst: „Es ist, glaube ich, klar geworden, wer hier für was steht.“

Themen folgen