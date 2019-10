vor 2 Min.

Freie Wähler wollen mehr Sachverstand

Die Liste der Freien Wähler für den Stadtrat in Senden steht, aber einen Bürgermeisterkandidaten gibt es nicht.

Von Angela Häusler

„Erfahrene Stadträte“ aber auch „junge Wilde“ , wie sie der Ortsvorsitzende Hans-Manfred Allgaier nennt, treten 2020 für die Freien Wähler Senden an. Bei der Nominierungsversammlung stellten sich die 30 Listenkandidaten vor. Erklärtes Ziel: Die Freien wollen wieder zweitstärkste Fraktion im Stadtrat werden und zwei bis drei Sitze dazugewinnen.

Dass die CFW/FWG mit dem aktuellen Sendener Bürgermeister Raphael Bögge nicht weitermachen wollen, haben sie schon häufiger verdeutlicht. Und so sparte Fraktionschef Edwin Petruch bei der Versammlung im Paul-Gerhardt-Haus nicht mit Kritik an zurückliegenden politischen Entscheidungen, die vom amtierenden Rathauschef, anfangs noch mit Unterstützung der CSU, getroffen wurden. Dazu gehörte die Idee einer Unterführung am Bahnübergang, die per Bürgerentscheid angewendet wurde, „ein immenser Sieg der Freien Wähler“, so Petruch. Beim Bahnhofsumbau habe Bögge aussteigen wollen, „andere Ideen hatte er nicht“. Jetzt sei es immerhin so weit, dass ein Steg über die Gleise gebaut werde.

Flächennutzungsplan sei umsonst gewesen

Die teure Neufassung des 2014 fertiggestellten Flächennutzungsplans hätte Senden sich sparen können, meint Petruch, „es steht heute nichts anderes drin als damals“. Initiativen wie das Stadtentwicklungskonzept hätten neben Kosten nur die Erkenntnis gebracht, „dass wir nichts davon umsetzen können, weil wir weder das Geld noch die Manpower im Rathaus haben“. Ausgewiesene Fahrradstraßen fast ohne Radler, dafür aber fehlende Ausleuchtung der Radwege nach Hittistetten und Aufheim gehörten ebenfalls zu den Kritikpunkten. Großes Anliegen sei den Freien Wählern, „dass wir die Verwaltung wieder in Gang bekommen“. Die Entwicklung zeige, dass es „mehr Sachverstand am Ratstisch“ brauche.

Die Freien Wähler hoffen nun, diesen durch weitere Mitstreiter zu gewinnen. „Mit einem Bürgermeisterkandidaten hat es leider nicht geklappt“, bedauerte Ortsvorsitzender Hans-Manfred Allgaier. Interessenten seien abgesprungen, „die jetzige Situation mit unserem Bürgermeister ist über Landesgrenzen hinweg bekannt“. Doch eine Kandidatin der anderen Parteien, Maren Bachmann (SPD) oder Claudia Schäfer-Rudolf (CSU), wollen die Freien nicht unterstützen: „Mittelmaß kommt für uns nicht infrage“, sagte Allgaier.

Diese Kandidaten treten an

Einhellig nominiert wurden die Kandidaten. Die Liste wird angeführt von den sechs Stadträten Edwin Petruch, Hans Manfred Allgaier, Thomas Rogg, Franz Josef Wolfinger, Herbert Rupprecht, Otto Fülle. Es folgen: Marlene Seitz, Jürgen Schuster, Alexander Guther, Thomas Kast, Markus Jaschek, Daniel Renner-Picardo, Simon Rogg, Angela Seitz, Brigitte Rogg-Ihl, Thomas Scherer, Rudolf Guther, Marina Horber, Wolfgang Kling, Dieter Maier, Siegfried Heinisch, Elke Straub-Maurer, Siegfried Weitpert, Heinz Siegner, Carina Mendler, Maximilian Scherer, Hans Knödl, Maria Jaschek, Rudolf Schilling und Alois Heckenberger.

