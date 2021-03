vor 10 Min.

Freigestellter Priester: Gläubige sind von seiner Unschuld überzeugt

Plus In einem offenen Brief sprechen Gläubige der Gemeinde im Kreis Neu-Ulm ihrem Priester, gegen den ermittelt wird, Unterstützung aus. Sie kritisieren das Bistum.

Von Andreas Brücken

Seit vor etwa drei Wochen ein katholischer Priester einer Pfarrgemeinde im Landkreisnorden vom Bistum entpflichtet worden ist, herrscht dort große Verunsicherung. Die Gläubigen der Gemeinde haben aus der Presse erfahren, dass gegen den beliebten Geistlichen ermittelt wird.

Wie aus heiterem Himmel seien die Anschuldigungen gekommen, ist aus den Reihen der Gläubigen zu hören, die nicht genannt werden wollen. Auch wenn es anfangs zwischen dem Pfarrer und Gemeindemitgliedern gelegentlich zu Meinungsverschiedenheiten gekommen sei, habe man über alles in Ruhe reden können, berichten die Gläubigen unserer Redaktion.

Vor fünf Jahren gab es Missbrauchsvorwürfe gegen den Geistlichen

Bereits im Mai 2016 war gegen den Geistlichen, der damals in einer oberbayerischen Gemeinde tätig war, wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt worden. Doch die Staatsanwaltschaft bezeichnete die Anschuldigungen ein halbes Jahr später als haltlos und stellte die Ermittlungen ein.

Mit einem offenen Brief wollen sich nun Angehörige der Pfarrgemeinde hinter ihren Pfarrer stellen. "Wir vermissen Sie, das wollen wir mit diesen Zeilen sagen", ist dort zu lesen und weiter: "Wir glauben fest, dass die Anschuldigungen, die sie diesmal betreffen, genauso haltlos sind, wie diejenigen von vor fünf Jahren."

Gemeinde glaubt an die Unschuld des freigestellten Priesters

Dass sich der Priester etwas zu Schulden kommen gelassen hat, können sich die Verfasser des offenen Briefes nicht vorstellen, wie sie sagen. Enttäuscht zeigen sich die Autoren des Briefes gegenüber den Vorgesetzten und Amtsbrüdern des beschuldigten Pfarrers: "Weder damals noch heute sieht es so aus, als fände ein Priester zumindest den Schutz einer Unschuldsvermutung."

Diese Andeutung dürfte sich unter anderem auf die damalige Entpflichtungserklärung beziehen, die seinerzeit von Generalvikar Harald Heinrich verfasst wurde. Darin wurde einerseits die Unschuldsvermutung des Beschuldigten hervorgehoben, anderseits war in einigen Zeilen zu lesen, dass man für die Opfer von sexueller Gewalt beten wolle.

Gläubige bezeichnen Degradierung des Priesters als skandalös

Heinrich ist auch heute Generalvikar und damit oberster Dienstvorgesetzter aller Mitarbeiter der Diözese. Diesmal hielten er und ein Sprecher des Bistums die genauen Gründe für die Entpflichtung aber zurück. Sie berichteten nur von Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt und nannten keine Details, Hintergründe oder Vorwürfe.

Der Priester, gegen den nun ermittelt wird, war bis zu seiner Entpflichtung im Februar als Aushilfspfarrer in der Pfarrgemeinde im Landkreisnorden tätig. Diese Degradierung sei skandalös, ist in dem offenen Brief mit angehängter Unterschriftenliste zu lesen. Das Schreiben liegt in der Pfarrkirche und in einer örtlichen Bäckerei aus.

