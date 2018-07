vor 49 Min.

Freilaufender Hund wird von Auto erfasst und getötet

Bei einem Unfall in Burlafingen ist ein Border Terrier getötet worden.

Bei einem Unfall in der Maybachstraße in Burlafingen ist am Mittwochnachmittag ein Hund getötet worden. Er wurde von einem Auto erfasst.

Nach Angaben der Polizei ließ die Hundehalterin ihren Vierbeiner, einen Border Terrier, unangeleint auf dem Radweg in Richtung Burlafingen laufen. Sie selbst befand sich auf der anderen Fahrbahnseite der Maybachstraße. Als der Hund dann die Straße überquerte, wurde er von einem Auto erfasst und getötet. Der Wagen fuhr weiter. Da ein Zeuge sich das Kennzeichen notiert hatte, konnte eine 22-Jährige als Fahrerin ermittelt werden. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen. (az)

